فريق برلماني يُسائل بنشعبون حول مباريات التوظيف وتسوية متأخرات الموظفين

هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص مباريات التوظيف وتسوية متأخرات الموظفين من الترقيات.

وذَكر الفريق الاشتراكي بـ ” مضمون منشور رئيس الحكومة رقم 2020/16 بتاريخ 07 أكتوبر 2020 حول تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية، والذي يسمح لإدارات الدولة والجماعات الترابية بإمكانية إجراء مباريات التوظيف في حدود المناصب الشاغرة المتوفر عليها، وكذا بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية المخصصة للترقي في مختلف الدرجات الإدارية بالنسبة للموظفين.

وفي السياق ذاته تساءل الفريق الإشتراكي عن مدى التزام كل القطاعات الوزار ية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بمقتضيات المنشور السالف الذكر .

وطالب الفريق من الوزير محمد بنشعبون توضيح الإجراءات المتخدة من طرف الاداراة من أجل حسن اجراء هذه الامتحانات في احترام تام للتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها في هذه الظروف الاستثنائية.ط ، و مآل نتائج المباريات التي أجريت قبل صدور المنشور الحكومي الآنف الذكر، والتي ما زال الأشخاص الذين اجتازوها ينتظرون الإعلان عن نتائجها ، وكذا مصير التسوية المالية للموظفين والأعوان الذين استفادو من الترقيات خلال سنة 2020 .

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