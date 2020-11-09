بوريطة: علاقة الرباط مع موسكو تطورت بشكل كبير

منذ 11 ساعة
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*صورة من الارشيف

هبة بريس – وكالات

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، أن العلاقات المغربية تطورت بشكل كبير مع موسكو، في إطار الرؤية الملكية القائمة على تنويع الشراكات والحلفاء.

وأبرز الوزير في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن هذه العلاقات شهدت قفزة نوعية حقيقية، خاصة بفضل زيارات جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا في عامي 2002 و2016، وكذلك زيارة الرئيس بوتين إلى المغرب في عام 2006.

وأضاف الوزير أن البلدين رسخا أيضا رغبتهما في تعزيز هذه العلاقة من خلال شراكة استراتيجية معمقة أبرمت عام 2016، مشيرا الى إن الحوار بين المغرب وروسيا هادئ، كما أن الاتصال دائم بينه وبين نظيري الروسي حول قضايا عدة.

وشدد الوزير على أن المغرب منفتح بالطبع على أي تطوير للتعاون في إطار الصداقة مع الحرص على المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين.

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‫2 تعليقات

  1. عن اي تحالف تتكلم وجنوب افريقيا دائمآ ما تقف ضدنا في المحافل الدولية.وخصوصا في الأمم المتحدة مع جنوب افريقيا مؤخرا في الأمم المتحدة. اما معنا او ضدنا

  2. كثيرا ما تنتابني فكرة ان حل الصحراء المغربية يقع بيد روسيا … اذا استطاع المغرب كسب روسيا فلن يبقى امامه اي عائق !

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