فنانة مغربية تتعرض للسرقة و توجه رسالة للسارق

منذ 5 ساعات
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*صورة تعبيرية

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية بديعة الصنهاجي عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام عن تعرضها للسرقة و الاعتداء من طرف شخص في مدينة الدار البيضاء خلف شارع غاندي.

و كتبت الصنهاجي :”رسالة إلى الشفار لي سرقني وتعدى عليا فزنقة أبو حسن الصغير وراء شارع غاندي.. أما بعد، واخا تكرفستي عليا وجريتيني معك فالأرض ورجلي ويدي محرودين، والضلعة الليمنية واكلة الدق مزيان”.

و واصلت :”كايوقفوني بآه ويكلسوني بآه، وما نقدرش حتى نتنفس حتى مزيان من هادي خمس أيام، بلا ما نهضروا على الصدمة النفسية، لي مخلياني بلا نعاس، ماشي مشكل”.

و أضافت : “رد ليا أوراقي الرسمية لي مشات كاملة، ولا غادي نحلف بحلوفي تانضحك المغاربة كاملين، إلا أنت وعائلتك وولاد دربكم ونقولها لسيدي ربي”.

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‫2 تعليقات

  1. ههههههههههههههه صكعة هاد بديعة الصنهاجي كتضحك حتى في عز الأزمة ديالها كنتمنى من السارق يقرى التعليق ديالها ويرجع ليها أوراقها

  2. على تبهديل …عبري عن غضبك عوض التطبيع مع الاجرام….

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