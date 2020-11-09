فنانة مغربية تتعرض للسرقة و توجه رسالة للسارق
*صورة تعبيرية
نجلاء مزيان : هبة بريس
كشفت الفنانة المغربية بديعة الصنهاجي عبر حسابها الرسمي في موقع انستقرام عن تعرضها للسرقة و الاعتداء من طرف شخص في مدينة الدار البيضاء خلف شارع غاندي.
و كتبت الصنهاجي :”رسالة إلى الشفار لي سرقني وتعدى عليا فزنقة أبو حسن الصغير وراء شارع غاندي.. أما بعد، واخا تكرفستي عليا وجريتيني معك فالأرض ورجلي ويدي محرودين، والضلعة الليمنية واكلة الدق مزيان”.
و واصلت :”كايوقفوني بآه ويكلسوني بآه، وما نقدرش حتى نتنفس حتى مزيان من هادي خمس أيام، بلا ما نهضروا على الصدمة النفسية، لي مخلياني بلا نعاس، ماشي مشكل”.
و أضافت : “رد ليا أوراقي الرسمية لي مشات كاملة، ولا غادي نحلف بحلوفي تانضحك المغاربة كاملين، إلا أنت وعائلتك وولاد دربكم ونقولها لسيدي ربي”.
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2 تعليقات
ههههههههههههههه صكعة هاد بديعة الصنهاجي كتضحك حتى في عز الأزمة ديالها كنتمنى من السارق يقرى التعليق ديالها ويرجع ليها أوراقها
على تبهديل …عبري عن غضبك عوض التطبيع مع الاجرام….