أعلنت حالة الطوارئ.. خطاب الملك يستنفر الجبهة الانفصالية

*في الصورة عناصر من مرتزقة البوليساريو *

هبة بريس- الرباط

لم تجد جبهة البوليساريو سبيلا للتنفيس عن أزمتها، سوى باعلان مايسمى بالأمانة الوطنية للجبهة الانفصالية في بيان لها مساء اليوم الأحد 07 نونبر عن حالة الطوارئ القصوى، داعية إلى ماقالت عنه التجند واليقظة.

وأعلنت أمانة الجبهة الانفصالية،في بيانها عن حالة طوارئ قصوى حاثة على ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والتجند لمواجهة كافة الاحتمالات ، بعد أخذها علما بتواجد حشود من القوات المغربية خلال اليومين السابقين في معبر الكركرات.

ويأتي تحرك الجبهة الانفصالية، في سياق الانتصارات الدبلوماسية المتتالية التي حققها المغرب ، أمام أفول الاطروحة الانفصالية التي لم تعد تجد آذانا صاغية كما أكد عليه العاهل المغربي مساء اليوم في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء المظفرة ، التي أضحت عنوانا بارزا لتشبث المغاربة بالحق.

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