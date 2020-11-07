السيسي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

منذ ساعتين
1

* في الصورة جو بايدن *

هبة بريس- وكالات

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات

وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ردود فعل قادة العالم على فوز بايدن برئاسة أمريكا

ردود فعل قادة العالم على فوز بايدن برئاسة أمريكا

منذ دقيقتين
Photo of زعيم المعارضة الاسرائيلية يُهنئ بايدن بالفوز

زعيم المعارضة الاسرائيلية يُهنئ بايدن بالفوز

منذ 3 ساعات
Photo of حزب معارض بالجزائر: الشعب أدار ظهره للدستور

حزب معارض بالجزائر: الشعب أدار ظهره للدستور

منذ 3 ساعات
Photo of ب273 صوتا .. انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية

ب273 صوتا .. انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة…

منذ 4 ساعات
Photo of ترامب مغردا على “تويتر”: فزت في الانتخابات بفارق كبير

ترامب مغردا على “تويتر”: فزت في الانتخابات بفارق كبير

منذ 5 ساعات
Photo of ترامب: آلاف بطاقات الاقتراع غير الشرعية غيرت نتائج التصويت

ترامب: آلاف بطاقات الاقتراع غير الشرعية غيرت نتائج التصويت

منذ 7 ساعات
Photo of رقم قياسي .. تسجيل 126 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

رقم قياسي .. تسجيل 126 ألف إصابة جديدة بكورونا…

منذ 8 ساعات
Photo of ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز

ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز

منذ 10 ساعات
Photo of وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة التطرف

وزير الداخلية الفرنسي: الإسلام دين تسامح لكن يجب محاربة…

منذ 11 ساعة
Photo of بايدن: ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها

بايدن: ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز…

منذ 12 ساعة

تعليق واحد

  1. السيسي كان من اول المهرولين لتهنئة ترامب قبل ٤ سنوات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق