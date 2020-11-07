السيسي يهنئ بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية

* في الصورة جو بايدن *

هبة بريس- وكالات

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء يوم السبت، المرشح الديمقراطي جو بايدن بالفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: “وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات

وأضاف أن السيسي أكد في هذه المناسبة على تطلعه للتعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وأعلنت كبريات وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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