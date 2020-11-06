مُصاب بكورونا في رسالة للملك ..لا أحد يكثرت للمصابين و”باك صاحبي” هو سيد الموقف
هبة بريس ـ الرباط
عدد الأستاذ خالد أشيبان أسباب ارتفاع عدد حالات الإصابات و الوفيات بفيروس كورونا انطلاقا من حالته الخاصة، بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال أشيبان في رسالة موجهة للملك محمد السادس، “إنهم يكذبون في تقاريرهم، فليست هناك أي استراتيجية، ولا أحد يكثرت للمصابين، و”باك صاحبي” هو سيد الموقف حاليا. ولا أكتب هذه الأحرف لأحصل على أي امتياز أو حُضوة، ولكنها كلمة حق من أجل تدارك ما يمكن تداركه. فالناس تموت في منازلها دون أي متابعة، والناس تنشر المرض لأنها مضطرة للتنقل لإجراء الفحوصات واستعادة النتائج والذهاب للمراكز الصحية”.
وأضاف “أكتب هذه الأحرف والفيروس ينخر جسدي وجسد مجموعة من أفراد عائلتي، ومنذ أن تأكدت إصابتنا لم يتصل بنا أحد لا من رجال السلطة ولا من رجال الصحة. وإذا كان المسؤولون يستغربون من ارتفاع الحالات يوميا، فدعني أعطيكم فكرة، من تجربتي الشخصية، عن سبب ارتفاع الحالات والوفيات”.
وتابع :”عندما بدأت تظهر علي أعراض المرض يوم الجمعة الماضي قمت بعزل نفسي داخل منزلي، وقمت بالاتصال بعدها بأقرب طبيب خاص لإجراء فحص دون مخالطة أي شخص. بعدها طلب مني الطبيب إجراء الاختبار للتأكد، وهو ما قمت به في “المختبر الدولي للهرهورة” مقابل مبلغ 700 درهم. ويمكنكم تخيل الحال لو لم أكن املك سيارة خاصة، واضطررت لركوب حافلة او طاكسي كبير للتنقل”.
وقال أشيبان إنه “بعد 48 ساعة من إجراء الفحص، رفض المختبر إعطائي النتيجة عبر الهاتف، وطلبوا مني الحضور شخصيا مع عِلمِهم المسبق بإصابتي بالفيروس. ويمكنكم مرة أخرى تخيل الوضع لو لم أكن أملك سيارة خاصة، واضطررت لركوب حافلة أو طاكسي كبير للتنقل”.
وأضاف “بعد خروجي من المختبر، ذهبت إلى أحد المستشفيات بتمارة، فمنعني حارس الأمن من الدخول وطلب مني العودة في الغد. اضطررت للاتصال بمندوبة الصحة بمدينة تمارة لمعرفة المطلوب فِعله، فطلبت مني الالتحاق في الغد بأحد المقرات لإجراء تخطيط القلب. وبعد سلسلة من سوء المعاملة ووو، حصلت على علبة فيتامين c، وليست لدي أي فكرة إلى حدود الساعة عن نتيجة تخطيط القلب ولا عن الوصفة الطبية التي يجب أن نتبعها. كل ما اتناوله حاليا هو ما يتحدث عنه الناس هنا وهناك، ولا أملك لحد الساعة أي وصفة طبية موقع من طرف طبيب. ولا أدري صراحة لماذا يتم اقتطاع مبلغ التغطية عن المرض من أجري نهاية كل شهر، ولا أدري لماذا أدفع ثمن تأمينات خاصة نهاية كل شهر، إذا لم أجد أي رعاية طبية في مثل هذا الموقف”.
وأشار على أنه” لا يمكن انتظار نتائج مختلفة من نفس الفريق الفاشل، ولو استمروا لسنتين في مناصبهم ستستمر الحالات في الارتفاع بسبب الإهمال واللامبالاة. فهؤلاء لا تهمهم سوى مصالحهم وامتيازاتهم وانتخاباتهم، وينامون مرتاحي البال كل ليلة في الوقت الذي يموت فيه العشرات يوميا في صمت
10 تعليقات
أظن أن الاستراتيجية المتبعة هي مناعة القطيع ودلك لأنهم يتركون المريض يخرج و يدهب لاستلام نتيجته بنفسه
للأسف الاهمال سيد الموقف فالمواطن المغربي لا قيمة له و المسؤول المغربي لا يهمه شيء إلا مصلحته الشخصية
هده هي الحقيقة
بالصراحة حتى أنا متفق نفس الوضع عشته الجمعة لا أحد لحد الآن إتصل بنا ولا ولا كيفاش هاد الوضع مايزيد…..
صدقت والله.
هذا مايحدث في مشتفياتنا في المنطقة الشرقية. ولا خير يرجى من مسؤولينا.
اقتطاعات بالجملة باسم الصحة في بلد لاصحة فيه.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤول عن هذا الوضع
للأسف هذه هي الحقيقة
بالطبع باك صاحبي سيد الموقف في جميع الاحوال
فعلا فالمحسبوبية والزبونية بزمن كوفيد19كارثة
عن تجربتي الخاصة فقدت الشم يوم السبت يوم الثلاثاء عرفت من سيدة كنت مخالطة لها انها قامت بالفحص بالعمل فطلع ايجابي ولحم عملي كبيرة تجميل وكيفما تايعرف الجميع ان الأعياد مناسبة لنا باش تانخدمو اكثر فالغيت مواعيد الثلاثاء والأربعاء و اضطريت انا يوم الاربعاء نمشي نديرتيست ب700درهم المختبر بالوفاء تمارة ويوم العيد قيل بالي مع النتيجة لاتفاجا بعون سلطة مع الثامنة ونصف تايتاصل بيا مع الو قلت له واش النتيجة ايجابية قالي نعم وماتخافيش وها المندوبية غايعايطو لك و التزمي الحجر لمدة 14يوم علما انني ساكنة بوحدي ودارنا بكازا الحمد لله انني خديت نفس الدواء لي سيدة عطاه لها الطبيب قبل ماندير التيست.. وتصوروا كون كنت جاهلة وماعارفاش البروطوكول المعمول به.. فلحد الساعة لي تانكتب لكم هذ السطور ماسقسى فيا حتى حد لا من السلطة ولا الصحة ولا المسؤولين عن اليقضة ولكن ماجاتنيش غريبة لأنني بنت الشعب والزبونية والمحسوبية فيروس اكبر من كورونا لأننا الحمد لله تخطينا المرحلة الخطيرة من المرض لكن مرض المسؤولين واستهتارهم بصحة ومصالح المواطنين صهيب يتعالج ….
بنت الشعب لي تاتبغي ملكها ووطنها وديما تاتقول الحمد لله لي حياتنا ومصيرنا بيد مولانا واسال الشفاء العاجل لجميع مرضى هذا الوباء اللعين.
رايي اتمني ان تصل رسالتك لسيدنا انها امنيتي وعندءد سوف تحصل علي حقك، ان كوفيد عري عن واقع الصحة وطمع بعض الهيءات الطبية وادعو الله الا يكتب علي زيارتهم والحمد لله