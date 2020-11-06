رئيسة مجلس النواب الأمريكي : بايدن هو الرئيس المنتخب

هبة بريس – وكالات

نقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها، إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن هو “الرئيس المنتخب”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بيلوسي أعطت بايدن صفة “الرئيس المنتخب” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأضافت بيلوسي أنها تتطلع للمزيد من الازدهار للأمريكيين، مؤكدة أن بايدن سيكون “الرئيس الموحد لجميع الأمريكيين”.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

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