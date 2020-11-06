رئيسة مجلس النواب الأمريكي : بايدن هو الرئيس المنتخب

منذ 8 ساعات
1

هبة بريس – وكالات

نقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها، إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن هو “الرئيس المنتخب”.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بيلوسي أعطت بايدن صفة “الرئيس المنتخب” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وأضافت بيلوسي أنها تتطلع للمزيد من الازدهار للأمريكيين، مؤكدة أن بايدن سيكون “الرئيس الموحد لجميع الأمريكيين”.

وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن

فرض منطقة حظر طيران فوق منزل جو بايدن

منذ ساعتين
Photo of بينها دولة عربية.. الأمم المتحدة تحذر من المجاعة في 4 دول

بينها دولة عربية.. الأمم المتحدة تحذر من المجاعة في…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة …فرنسا تسجل 60 ألف إصابة بكورونا

خلال 24 ساعة …فرنسا تسجل 60 ألف إصابة بكورونا

منذ 3 ساعات
Photo of إسبانيا.. فتح تحقيق مالي جديد يطال الملك السابق خوان كارلوس

إسبانيا.. فتح تحقيق مالي جديد يطال الملك السابق خوان…

منذ 3 ساعات
Photo of ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

ترامب يتعهد بمواصلة معركته القانونية ضد بايدن

منذ 5 ساعات
Photo of الصحة العالمية تشكك في خطورة كورونا “المنك” على الإنسان

الصحة العالمية تشكك في خطورة كورونا “المنك” على الإنسان

منذ 6 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة .. إيطاليا تسجل 37809 إصابة و446 وفاة بكورونا

خلال 24 ساعة .. إيطاليا تسجل 37809 إصابة و446…

منذ 8 ساعات
Photo of الانتخابات الأمريكية.. حملة ترامب تفتح “خطا ساخنا” للبلاغات عن الخروقات

الانتخابات الأمريكية.. حملة ترامب تفتح “خطا ساخنا” للبلاغات عن…

منذ 9 ساعات
Photo of إيطاليا : رئيس الوزراء يعرض الإجراءات الجديدة مع دخول الحجر الصحي حيز التنفيذ

إيطاليا : رئيس الوزراء يعرض الإجراءات الجديدة مع دخول…

منذ 10 ساعات
Photo of بعد جورجيا.. بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا

بعد جورجيا.. بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا

منذ 10 ساعات

تعليق واحد

  1. فوز بايدين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية البشر السعودية خاصة ولي عهد بن سلمان سوف يفتح ملف قتل خشاقجي من جديد.مع الاسف هناك بعض المغاربة الذين يصوتون لترامب هاته الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك صوتوا عليه خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.ترامب يرفض الهزيمة ويلقي اللوم على الآخر وتشكيكه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خاصة الولايات التي خسر فيها.ترامب المراهق المزاجي يذكرنا باللعب أيام الصغر : مول البالون ديما لاعب والا يدي البالون ديالو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق