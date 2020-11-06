رئيسة مجلس النواب الأمريكي : بايدن هو الرئيس المنتخب
هبة بريس – وكالات
نقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قولها، إن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن هو “الرئيس المنتخب”.
وقالت وسائل إعلام أمريكية إن بيلوسي أعطت بايدن صفة “الرئيس المنتخب” خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.
وأضافت بيلوسي أنها تتطلع للمزيد من الازدهار للأمريكيين، مؤكدة أن بايدن سيكون “الرئيس الموحد لجميع الأمريكيين”.
وتشي آخر تطورات فرز الأصوات بأن حظوظ صاحب البيت الأبيض في الفوز بولاية ثانية باتت ضئيلة، مع اقتراب بايدن من الحصول على 270 صوتا لأعضاء المجمع الانتخابي الكافية للانتصار.
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تعليق واحد
فوز بايدين بالانتخابات الرئاسية الأمريكية البشر السعودية خاصة ولي عهد بن سلمان سوف يفتح ملف قتل خشاقجي من جديد.مع الاسف هناك بعض المغاربة الذين يصوتون لترامب هاته الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك صوتوا عليه خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.ترامب يرفض الهزيمة ويلقي اللوم على الآخر وتشكيكه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خاصة الولايات التي خسر فيها.ترامب المراهق المزاجي يذكرنا باللعب أيام الصغر : مول البالون ديما لاعب والا يدي البالون ديالو.