بنشعبون: “الأجور الخاصة بموظفي الدولة مرتفعة ومتوسطها الشهري 8147 درهم”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لفت محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة الانتباه لقيمة كتلة أجور الوظيفة العمومية بالمغرب و هو ما يزيد من نفقات الدولة مقارنة بمداخيلها.

و أوضح بنشعبون خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان أن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة مرتفعة بشكل كبير في المغرب و تتضاعف سنة بعد أخرى.

و حسب المعطيات التي قدمها الوزير ذاته، فقد بلغ عدد موظفي الدولة خلال السنة الجارية أكثر من نصف مليون موظف و بالضبط 568 ألف و 149 موظفا.

و يتقاضى موظفو الدولة حوالي 118 مليار درهم في السنة و هو ما يمثل 30 في المئة تقريبا من ميزانية الدولة، علما أن متوسط الأجور الصافية بالوظيفة العمومية يبلغ حاليا 8147 درهم حسب الأرقام التي أكدها الوزير بنشعبون.

و يشكل موظفو وزارة التربية الوطنية والداخلية والصحة والعدل والاقتصاد والمالية و إدارة السجون النسبة الساحقة من موظفي القطاع العام و ذلك بنسبة تقدر بحوالي 90 في المئة من مجموع موظفي القطاع العمومي في المغرب.

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