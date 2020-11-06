Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaâboun, intervenant

بنشعبون: “الأجور الخاصة بموظفي الدولة مرتفعة ومتوسطها الشهري 8147 درهم”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لفت محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة الانتباه لقيمة كتلة أجور الوظيفة العمومية بالمغرب و هو ما يزيد من نفقات الدولة مقارنة بمداخيلها.

و أوضح بنشعبون خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان أن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة مرتفعة بشكل كبير في المغرب و تتضاعف سنة بعد أخرى.

و حسب المعطيات التي قدمها الوزير ذاته، فقد بلغ عدد موظفي الدولة خلال السنة الجارية أكثر من نصف مليون موظف و بالضبط 568 ألف و 149 موظفا.

و يتقاضى موظفو الدولة حوالي 118 مليار درهم في السنة و هو ما يمثل 30 في المئة تقريبا من ميزانية الدولة، علما أن متوسط الأجور الصافية بالوظيفة العمومية يبلغ حاليا 8147 درهم حسب الأرقام التي أكدها الوزير بنشعبون.

و يشكل موظفو وزارة التربية الوطنية والداخلية والصحة والعدل والاقتصاد والمالية و إدارة السجون النسبة الساحقة من موظفي القطاع العام و ذلك بنسبة تقدر بحوالي 90 في المئة من مجموع موظفي القطاع العمومي في المغرب.

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‫3 تعليقات

  2. جميل و ماذا عن كتلة أجور الوزراء و مدراء المؤسسات العمومية الكبرى الم يحن الوقت للنظر قي إمكانية تقليصها و إنفاقها فيما يعود بالنفع على المواطنين و الدولة ككل خاصة في ظل هذا الوباءكذلك أين وصل مشروع تصفية المعاشات والسلام عليكم

  3. تتكام عن المعدل بثلاثة موظفين في مكتب واحد ويقومون بنفس العمل واحد منهم يتوصل اخر الشهر ب 18000 درهم واثنان 3000درهم للواحد فالمجموع 24000 درهم والمعدل 8000 درهم هذه هي الفوارق

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