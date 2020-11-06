بنشعبون: “الأجور الخاصة بموظفي الدولة مرتفعة ومتوسطها الشهري 8147 درهم”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لفت محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة الانتباه لقيمة كتلة أجور الوظيفة العمومية بالمغرب و هو ما يزيد من نفقات الدولة مقارنة بمداخيلها.
و أوضح بنشعبون خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان أن كتلة الأجور الخاصة بموظفي الدولة مرتفعة بشكل كبير في المغرب و تتضاعف سنة بعد أخرى.
و حسب المعطيات التي قدمها الوزير ذاته، فقد بلغ عدد موظفي الدولة خلال السنة الجارية أكثر من نصف مليون موظف و بالضبط 568 ألف و 149 موظفا.
و يتقاضى موظفو الدولة حوالي 118 مليار درهم في السنة و هو ما يمثل 30 في المئة تقريبا من ميزانية الدولة، علما أن متوسط الأجور الصافية بالوظيفة العمومية يبلغ حاليا 8147 درهم حسب الأرقام التي أكدها الوزير بنشعبون.
و يشكل موظفو وزارة التربية الوطنية والداخلية والصحة والعدل والاقتصاد والمالية و إدارة السجون النسبة الساحقة من موظفي القطاع العام و ذلك بنسبة تقدر بحوالي 90 في المئة من مجموع موظفي القطاع العمومي في المغرب.
3 تعليقات
الوظيفة العمومية عفا عنها الزمن
جميل و ماذا عن كتلة أجور الوزراء و مدراء المؤسسات العمومية الكبرى الم يحن الوقت للنظر قي إمكانية تقليصها و إنفاقها فيما يعود بالنفع على المواطنين و الدولة ككل خاصة في ظل هذا الوباءكذلك أين وصل مشروع تصفية المعاشات والسلام عليكم
تتكام عن المعدل بثلاثة موظفين في مكتب واحد ويقومون بنفس العمل واحد منهم يتوصل اخر الشهر ب 18000 درهم واثنان 3000درهم للواحد فالمجموع 24000 درهم والمعدل 8000 درهم هذه هي الفوارق