الرجاء يودع دوري الأبطال بخسارة ثقيلة أمام الزمالك

هبة بريس ـ رياضة

فشل الرجاء الرياضي في بلوغ النهائي عقب خسارته أمام الزمالك المصري بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء بملعب القاهرة الدولي، لحساب إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجولة الأولى من المباراة سيطر الرجاء الرياضي على أطوارها، بعدما دخل بقوة وبسط سيطرته وفرض أسلوبه، ما دفع الزمالك للعودة إلى الخلف، وأتيحت عدة فرص للفريق المغربي خلال النصف الأول، دون أن يتمكن لاعبوه من استثمارها.

ومع بداية الجولة الثانية سجل الكونغولي بين مالانغو هدف التقدم للرجاء الرياضي في الدقيقة السابعة والأربعين، وأدرك التونسي فرجاني ساسي التعادل للفريق المصري في الدقيقة الثانية والستين، ثم سجل مصطفى محمد هدف الفوز للزمالك في الدقيقة الخامسة والثمانين، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثالث للفريق المصري في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وكان الرجاء الرياضي قد خسر مباراة الذهاب بملعب محمد الخامس بالبيضاء أمام الزمالك بهدف دون رد، حمل توقيع المهاجم الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

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