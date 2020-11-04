ترامب: النتائج بدأت تتغير بشكل مفاجئ بعدما كنت متقدما

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر، إن النتائج بدأت تتغير في بعض الولايات بشكل مفاجئ، بعدما كان متقدما.

وأشار ترامب في مؤتمر صحفي إلى أنه من غير المنطقي ان تغير أصوات البريد أصوات الولايات بتلك الطريقة.

وتابع الرئيس الأمريكي بقوله “النتائج بدأت تتغير في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة”.

وأكمل ترامب قائلا في تصريحات نقلتها شبكة “إن بي سي” الأمريكية “رصدنا ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كنت متقدما فيها”.

كما قال ترامب أيضا عبر حسابه على موقع “تويتر”: “كيف يحدث هذا في كل مرة يحسبون فيها الأصوات، كيف يمكن للأصوات أن تنقلب بتلك الطريقة بسبب الاقتراع عبر البريد”.

وتابع بقوله “إنهم يدمرونها بالكامل (الانتخابات)، هل هذا هو التوقيت المناسب لتدميرها؟”.

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‫2 تعليقات

  2. إدا فاز يابدن وسيصبح عما قريب رئيسا للولايات المتحدة وسيعود ترامب من حيث اتى أما السياسة الأمريكية اتجاه الشعوب الأخرى لن تتغير بينما ستتغير في داخل أمريكا

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