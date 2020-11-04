بحضور بوريطة .. الإمارات تفتتح قنصلية لها بمدينة العيون

منذ 8 ساعات
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هبة بريس

صفعة قوية تلك التي تلقتها جبهة البوليساريو وداعميها، صباح اليوم الأربعاء، بافتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة، قنصلية عامة لها بالعيون.

وتأتي هذه الخطوة وفق بلاغ للديوان الملكي، في سياق التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعها من عمق أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتبادلة؛ وكذا في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وفي هذا الصدد، أعرب الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي قبل أيام عن “اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية تفتح قنصلية عامة في الصحراء المغربية، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية”.

و تعد القنصلية الاماراتية بالعيون تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وتسارعت بمدينة العيون، منذ متم العام الفارط، الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني، واليوم، دولة الإمارات العربية المتحدة.

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‫2 تعليقات

  1. الشكر والتقدير للشقيقة الامارات العزيزة والموت والدمار لاعداء المغرب ؛ قنصليات اخرى في الطريق يا بوهردوم ؛ موتوا جميعا بغيظكم

  2. هذا الحدث لاينسينا ما تعرضت له وحدتنا الترابية من كيد من طرف ابواق الامارات الاعلامية عن طريق قناة العربية العبرية واتمنى الا يكون هذا الحدث مدسوسا بالسم .

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