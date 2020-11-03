هشام الوالي وزوجته يصابا فيروس كورونا

منذ 8 ساعات
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هبة بريس ـ القسم الفني 

صرح الممثل هشام الوالي انه اصيب وزوجته لمياء بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الوالي على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، تدوينة يطمئن فيها جمهوريه عن وضعه الصحي، جاء فيها: « أحوالي الصحية في تحسن مستمر والحمد لله المقاومة ثم المقاومة ثم الانتصار بإذن الله تعالى ».

وفِي تفاعل لها مع هذا المنشور، أكدت لمياء أنها هي وزوجها أصيبا بفيروس كورونا، كما شكرت جميع المعلقين على دعاءهم لهما بالشفاء.

وتفاعل كثيرون مع خبر إصابة الوالي بكورونا، حيث تمنى له معجبوه الشفاء رفقة زوجته.

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‫2 تعليقات

  2. اتقوا الله في لغتكم العربية،أو خدوا أقلامهم وانصرفوا عنها.اين نون الفعل يصابان؟؟؟؟ هل سقطت سهوا أم اعتداء مقصود عليها؟؟؟؟ما هذه الرداءة؟؟؟؟

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