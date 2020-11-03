إيقاف شخص يشتبه في محاولته إغتصاب ممرضة بمستشفى مكناس

منذ 5 ساعات
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*صورة تعبيرية

ع محياوي ـ هبة بريس

أحالت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون ومحاولة هتك العرض بالعنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مكناس قد باشرت بحثا على خلفية تداول تدوينة تدعي فيها سيدة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي من طرف حارس أمن خاص أثناء خضوعها للعلاج بمؤسسة استشفائية عمومية، حيث اتضح أن الضحية لم تتقدم بأية شكاية في الموضوع، وذلك قبل أن تمكن التحريات من تحديد هويتها وهوية المشتبه فيه وتوقيفه.

كما أظهرت المعطيات الأولية للبحث، أن المشتبه فيه الذي عمل سابقا كحارس للأمن الخاص بإحدى المؤسسات الصحية بمدينة مكناس، أقدم على انتحال صفة إطار صحي من أجل استدراج الضحية مدعيا بأنه سيجري لها فحصا طبيا بداخل نفس المستشفى، وذلك قبل أن يحاول تعريضها لاعتداء جنسي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الثلاثاء.

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تعليق واحد

  1. هل المستشفيات زريبة حتى يفعل كل ما يشاء ….

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