ماكرون من جديد : لم أقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين

منذ 13 ساعة
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هبة بريس ـ متابعة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى.

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أكد فيه على احترامه للإسلام والعالم الإسلامي.

وشدد ماكرون وفق بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، على أنه “لم يقصد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين، وأنه يميز بين الإرهاب والتطرف من جهة، والإسلام والعالم الإسلامي من جهة أخرى”.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي بعدما صرح عقب قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في باريس في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد في أحد الفصول الدراسية، بأن فرنسا “لن تتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية”.

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‫3 تعليقات

  1. من خلال وجهة نظر كثير من المقيمين في فرنسا منذ زمن طويل وخصوصا الجاليات المسلمة يقرون ويشهدون على ان ازمة فرنسا جاءت نتيجة عدم تشديدها لقانون الهجرة كما الامر في المانيا مثلا…هذا السلوك الفرنسي الانساني تؤدي فرنسا بصدق ثمنه…احترام مجتمع الاستقبال امر قانوني لان لا يحق لك فرض الوصاية على تقاليدهم وعاداتهم …حرية المعتقد تلمسها من خلال كثرة المساجد بفرنسا 000 لباقة ما كرون جعلته يحس بالحاجة الى الدفاع عن وجهة نظر المجتمع الفرنسي الحقيقية لان الامر في اخر المطاف هو مشكلة اخلاق وقيم…فكيف هي اخلاق بعض المهاجرين حتى لا تعتبر الرسوم مشجب نعلق عليه هذه القيم…قلنا دائما يجب التفريق بين الدين والتدين….وشكرا…

  3. اعتدارك غير مقبول ولا داعي للاعتدار أصلا بعد أن ثار العالم كله في وجهك برؤساءه ومواطنيه أنت رمز للعنصرية والكراهية اتجاه الاسلام والمسلمين وتصرفاتك الصبيانية جعلتك أضحوكة أمام العالم

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