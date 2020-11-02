خلال 24 ساعة.. تسجيل 2526 إصابة جديدة بـ”كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين تسجيل 2526 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 225070إصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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