كندا .. اندلاع حريقين في كنيستين شرق البلاد

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أفادت وسائل إعلام كندية، بأن حريقين اندلعا في كنيستين أمس الأحد، في مقاطعة أونتاريو، وسط شرق البلاد.

وقالت قناة “سي بي سي” الكندية نقلا عن الشرطة إن كنيستين أحرقتا في ليلة واحدة في مقاطعة أونتاريو، مشيرة إلى أن الحرائق غير المتوقعة “مريبة”.

وبحسب ما ورد وقع الحادث في جنوب غرب أونتاريو، في وقت متأخر من مساء الأحد، في كنيستين قريبتين من بعضهما البعض.

وقال جهاز الطوارئ إنه تلقى بلاغا بعد منتصف الليل بقليل، ولدى وصول رجال الإطفاء وجدوا مبنى الكنيسة لبلدية جنوب كارادوك محترقا بالكامل.

وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، و بعد ساعات قليلة من الحريق الأول، تلقى جهاز الطوارئ بلاغا بخصوص حريق آخر في كنيسة سانت أندرو.

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تعليق واحد

  1. نظرا لأن الرئيس الكندي لم يمشي على خطى الغرب معاديا للإسلام والمسلمين، فمن يتحكم في العالم يحاولون جادون في إشعال الفتنة في كندا من أجل إلصاق هذي الأعمال في المسلمين، من أجل إلصاق تهمة الارهاب بالإسلام والمسلمين، انت عارف وانا عارف، الله يفظحهم…

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