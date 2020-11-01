“صديق المغرب” يكتسح الانتخابات الرئاسية ويفوز بولاية ثالثة في الكوت ديفوار

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ متابعة

اكتساح كبير ذاك الذي حققه الحسن واتارا رئيس الكوت ديفوار في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع بعدما نال ثقة المصوتين بأغلبية ساحقة.

و تصدر الرئيس العاجي الحسن واتارا “صديق المغرب” نتائج الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 99 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الرسمية الأولية التي أعلنت الأحد.

و تمكن واتارا من خلال اكتساحه صناديق الاقتراع من نيل ولاية ثالثة على رأس دولة الكوت ديفوار.

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