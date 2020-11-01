الشاب خالد : حاتم عمور لديه مقومات الفنان العالمي

منذ 3 ساعات
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هبة بريس : القسم الفني

حل ملك الراي الشاب خالد، ضيفا على أولى حلقات برنامج رشيد شو في موسمه الثامن على القناة الثانية المغربية.

و غنى الشاب خالد خلال مروره بالبرنامج مجموعة من الأغاني من بينها : أغنية من التراث الشعبي المغربي ” الميمة ” ، ” طريق الليسي ” ، ” بختة ” ، ” عبدالقادر يابوعلام ” وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحا في مسيرة خالد الغنائية.

وأدلى الشاب خالد بعدة تصريحات في البرنامج، حيث أجاب على سؤال “العلالي” حول الفنانين الشباب المغاربة الذين يملكون مقومات العالمية، قائلا :” الفنان حاتم عمور،لأنه فنان ذكي و يحب الإشتغال على نفسه خصوصا بعد النجاح الذي حققه ألبومه الأخير”.

و للإشارة فإن آخر أعمال حاتم عمور، ” يالساكن ” أغنية شعبية من التراث المغربي من توزيع محمد الشرابي وإشراف طارق برداد .

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تعليق واحد

  1. كدبتي أخالد. فاش تيكون صوت الموسيقي غتلب علي صوت الفنان عرف باالي هدام ما فنان ما تا وزة

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