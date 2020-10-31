بنكيران: “تزكلت من جوج رصاصات حدا باب جامع و حتى واحد ما قال هذا إرهاب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

خلال مروره الاعلامي مساء اليوم بقناة الجزيرة مباشر القطرية، أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق أن هناك من يحاول إلصاق تهمة العنف و الإرهاب على المسلمين رغم أن التطرف لا دين له و أنه لا يعدو أن يكون مجرد تصرف فردي لا يمثل سوى صاحبه.

و قال بنكيران: “في سنة 1995، كنت أنا و بعض الأشخاص كنتسناو الإسعاف يوصلو لإنقاذ شخص بالقرب من باب أحد المساجد، فتم رمينا برصاصتين، الأولى دازت من حدا وجهي ونجاني الله منها و الثانية قتلت شخصا أمامي يدعى محمد عزة”

و أضاف بنكيران: “علاش فرنسا هذاك الوقت ماقالتش هادشي راه إرهاب ، راه لا يمكن إلصاق العنف بدين ما، لأن دائما في أي بلد و في أي ديانة هناك فئة قليلة متطرفة و لا تمثل سوى نفسها”.

و طالب رئيس الحكومة السابق في حديثه إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بالاعتذار الصريح و المباشر للمسلمين بعد الإساءة التي تعرض لها الرسول عليه الصلاة و السلام من خلال نشر صور مسيئة في واجهات مباني حكومية و إدارات عمومية فرنسية.

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