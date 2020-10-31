ماكرون : أتفهم مشاعر المسلمين ولا أتبنى الرسوم المسيئة

* الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي (محمد صلى الله عليه وسلم) مشددا على أن حكومته لا تقف خلف هذه الرسوم.

وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة، تحدث ماكرون عن الغضب الذي أثارته الرسوم المسيئة التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو.

وقال “الرسوم الكاريكاتيرية ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة”، مضيفا أنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه القضية.

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