وزير الداخلية الفرنسي: تصريحات أردوغان الأخيرة تجاوزت الحدود

منذ 16 ساعة
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هبة بريس – وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، الأخيرة تجاوزت الحدود.

وكشف الوزير الفرنسي أن بلاده تتوقع وقوع المزيد من الهجمات في فرنسا، على غرار الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة نيس ونجم عنه مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة جز القاتل عنقها.

وقال جيرالد دارمانان أيضا أن بلاده ليست في حرب ضد الدين وإنما ضد أيديولوجية وصفها بأنها “متطرفة”، وأوضح قائلا “نحن لسنا في حرب ضد دين بل ضد ايديولوجية متطرفة”، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال الوزير إنه تم “ترحيل 14 أجنبيا متطرفا” عن فرنسا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

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‫4 تعليقات

  1. RTA et Macron
    Le ministre français aurait dû reconnaître que c’est son président qui a dépassé les limites
    Si les français veulent voter lepen c’est ça la liberté d’expression
    Alors laissez l’Îslam en dehors de vos magouilles electoralistes

  2. C’est la france qui a dépassé toutes les limites de respect de l’humanité en encourageant la publication des caricatures qui ne font mal qu’à celui qui les publiées et celui qui encourage d’offenser toute l’humanité. la liberté d’expression n’est qu’une façon ou une manière d’un chien sans maitre et sans laisse qui aboie tout le monde.

  3. فرنسا تتناقض مع نفسها تستفز مشاعر المسلمين باسم حرية التعبير بينما تلوم أردغان الذي عبر أيضا عن رأيه وأين المشكل إذن اطلقنا العنان وكل واحد حر بما يتفوه به.

  4. الوزير الذي يعطي الدروس في الحقوق تلاحقه في فرنسا تهم التحرش الجنسي!
    تعصبه يثنيه عن فهم او بالاحرى استوعاب الفرق بين حرية التعبير و احترام ا

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