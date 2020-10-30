وزير الداخلية الفرنسي: تصريحات أردوغان الأخيرة تجاوزت الحدود

هبة بريس – وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أدروغان، الأخيرة تجاوزت الحدود.

وكشف الوزير الفرنسي أن بلاده تتوقع وقوع المزيد من الهجمات في فرنسا، على غرار الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة نيس ونجم عنه مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة جز القاتل عنقها.

وقال جيرالد دارمانان أيضا أن بلاده ليست في حرب ضد الدين وإنما ضد أيديولوجية وصفها بأنها “متطرفة”، وأوضح قائلا “نحن لسنا في حرب ضد دين بل ضد ايديولوجية متطرفة”، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال الوزير إنه تم “ترحيل 14 أجنبيا متطرفا” عن فرنسا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

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