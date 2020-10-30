بنكيران: “ماكرون أخطأ حين تبنى فكرة الإساءة للرسول ويمكننا الرد بالمقاطعة وليس بالعنف”

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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في بث مباشر بصفحته الرسمية بموقع الفايسبوك، أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أن إيمانويل ماكرون بصفته كرئيس للجمهورية الفرنسية أخطأ حين تبنى فكرة الإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام.

و أوضح عبد الإله بنكيران أن تبني ماكرون للحملة المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام و تأكيده على أن ذلك يدخل في خانة حرية التعبير هو خطأ كبير لأن لا علاقة لحرية التعبير بالإساءة لمعتقدات الآخرين.

و قال بنكيران في ذات الكلمة: “راه غير الإبن ايلا عيرتي ليه الأب ديالو كيتقلق و كتكون عندو ردة فعل، فما بالكم بالإساءة لرسول البشرية جمعاء الذي هو أعز علينا من أنفسنا و من أمهاتنا و آبائنا و أولادنا”.

و وجه رئيس الحكومة السابق رسالة لكل مسلمي العالم و فرنسا قائلا: “لا يمكننا الرد على الإساءة بالعنف و لا الاعتداء، يمكننا الرد بالطرق القانونية المتاحة كالمقاطعة إن شئنا و الاحتجاج سلميا في مظاهرات إن أمكن”.

كما قال بنكيران بأن خير دفاع عن رسول الخلق عليه الصلاة و السلام هو الاقتداء بأخلاقه والتحلي بصفاته و تطبيق توجيهاته و اجتناب ما نهى عنه و ليس بالعنف كما يحاول بعض المتطرفين ترويجه.

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