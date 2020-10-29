الصحافي والإعلامي عزيز أوهاب في ذمة الله

منذ ساعتين
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هبة بريس – الدار البيضاء

توفي صبيحة يومه الخميس الزميل الصحافي والإعلامي المغربي، ادريس أوهاب، بعد مضاعفات صحية عجلت بتسليم الروح لبارئها.

مدير نشر أسبوعية الأيام، نور الدين مفتاح أكد بدوره الخبر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، حيث كتب قائلا :”خطف الموت هذا الصباح الصديق والأخ والزميل ادريس أوهاب قيدوم مقدمي نشرات أخبار القناة الثانية، والصحافي الخلوق والبشوش، أستاذ الصحافة السمعية البصرية، وترك ألم الفراق وفداحة الفقد، فاللهم ارحمه وأكرم مثواه وأحسن إليه وألهم أسرته الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

ويعتبر الراحل ادريس أوهاب وهو خريج المعهد العالي للصحافة والإعلام، من بين أقدم الصحافيين الذين اشتغلوا بالقناة الثانية، والذي قدم أول نشرة داخل أستوديوهاتها بعد افتتاحها سنة 1989، كما تقلد العديد من المناصب والمهام أبرزها رئيساً للتحرير، كما اشتغل الراحل أستاذاً بشعبة الصحافة السمعية البصرية، وتكون على يده العديد من الزملاء الصحافيين المغاربة.

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