أبيضار: حملة المقاطعة محكوم عليها بالفشل لأن كل القطاعات بالمغرب “مفرنسة”

* لبنى أبيضار

هبة بريس: القسم الفني

على إثر الضجة التي خلفتها حملة المقاطعة للمنتوجات الفرنسية و التي دعى إليها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كرد على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي المسيئة للنبي.

حكمت الممثلة المغربية القاطنة بالديار الفرنسية لبنى ابيضار عبر حسابها الرسمي في موقع “فايسبوك” على حملة المقاطعة بالفشل معتبرة ان كل القطاعات الحيوية بالمغرب “مفرنسة”.

و تابعت :”كولشي الدول يمكن تنجح فيهم مقاطعة فرنسا الا المغرب حريرتهم حريرة المدرب فرنسي، الماء فرنسي، الضو فرنسي، الحليب فرنسي، الإتصالات فرنسية، اللغة فرنسية، الإدارة فرنسية، القوانين فرنسية، التعليم فرنسي، أمانديس فرنسية، ليديك فرنسية..”

و واصلت:” أغلب الوزراء بجواز فرنسي، السلاح فرنسي، شركات الطائرات فرنسية، شركات النظافة فرنسية، الترامواي فرنسي، التيجيفي فرنسي، الكابلاج فرنسي، الأبناك فرنسية، التأمين فرنسي، السيارات فرنسية، يعني القطاعات الحيوية كلها مفرنسة”.

و أضافت:”لكن حنا الشعب الشعبوي كيف نعتنا السي البيليكي نقدرو نݣادوهم لانه حنا اصلا عايشين بيهم أو بلا بيهم، خبز أو زيتون يشبعنا والفنا التقشف والأوقات العصيبة ولساننا ديما كيقول الله يحضر السلامة من الماجية، اما هادي اللي ما قتلات تسمن كما يقول الشعب الشعبوي

قاطعو الفرنسية فالقاموس اليومي والادارات وبدلوها بلغتكم الام الامازيغية”.

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