أبيضار: حملة المقاطعة محكوم عليها بالفشل لأن كل القطاعات بالمغرب “مفرنسة”
* لبنى أبيضار
هبة بريس: القسم الفني
على إثر الضجة التي خلفتها حملة المقاطعة للمنتوجات الفرنسية و التي دعى إليها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كرد على التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي المسيئة للنبي.
حكمت الممثلة المغربية القاطنة بالديار الفرنسية لبنى ابيضار عبر حسابها الرسمي في موقع “فايسبوك” على حملة المقاطعة بالفشل معتبرة ان كل القطاعات الحيوية بالمغرب “مفرنسة”.
و تابعت :”كولشي الدول يمكن تنجح فيهم مقاطعة فرنسا الا المغرب حريرتهم حريرة المدرب فرنسي، الماء فرنسي، الضو فرنسي، الحليب فرنسي، الإتصالات فرنسية، اللغة فرنسية، الإدارة فرنسية، القوانين فرنسية، التعليم فرنسي، أمانديس فرنسية، ليديك فرنسية..”
و واصلت:” أغلب الوزراء بجواز فرنسي، السلاح فرنسي، شركات الطائرات فرنسية، شركات النظافة فرنسية، الترامواي فرنسي، التيجيفي فرنسي، الكابلاج فرنسي، الأبناك فرنسية، التأمين فرنسي، السيارات فرنسية، يعني القطاعات الحيوية كلها مفرنسة”.
و أضافت:”لكن حنا الشعب الشعبوي كيف نعتنا السي البيليكي نقدرو نݣادوهم لانه حنا اصلا عايشين بيهم أو بلا بيهم، خبز أو زيتون يشبعنا والفنا التقشف والأوقات العصيبة ولساننا ديما كيقول الله يحضر السلامة من الماجية، اما هادي اللي ما قتلات تسمن كما يقول الشعب الشعبوي
قاطعو الفرنسية فالقاموس اليومي والادارات وبدلوها بلغتكم الام الامازيغية”.
9 تعليقات
كلام في الصميم تحياتي
زعما والله هذه الجريدة بهدلات مهمة التمثيل لما نسبت هذا الميكروب لأسرة الفن
Je croix avec toute certitude que vous êtes une pure production française
جريدة التخربيق. تسأل كل من هب ودب
محللة اقتصادية من الطراز الزين لفيك التكلاخ لعطاك الله
مسكينة مدام ابيضلر.
حتى ابيضار يعتد برأيها من تكون
تبا، حتى العاهرات أصبحو يتكلمون في أمور الشعب
الى كاتب هاذا المقال:ما لقيتي غ ابضار لي تكلم فالسياسة.
Elle a payé combien ?