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الأزمـي : ارتفاع المديونية يعود سببه الى ” دعم كورونا “

منذ 15 ساعة
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هبة بريس ـ الرباط

قال ادريس الأزمي الادريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن جائحة “كورونا” أثبتت مناعة النموذج المغربي .

ودعا الأزمي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، والمخصص للمناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021، لجعل مشروع قانون مالية 2021، فرصة لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، لمواجهة أي طارئ محتمل في الفترة المقبلة.

وعزا الأزمي، الارتفاع المسجل في المديونية خلال هذه الفترة، بالدعم الذي استفاد منه عدد من المتضررين من الجائحة، وبالإبقاء على النفقات الضرورية وعلى الاستثمار، مشيرا إلى أن كل الدول ارتفعت مديونيتها في هذه الفترة، لاسيما أن اللجوء للمديونية كان على مضض.

ودعا عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، إلى التفكير في صيغ لتمويل بعض الفئات المتضررة من توقف أنشطتها بسبب كورونا، من المبادرات المقررة في هذا الشأن، خاصة الفئات التي لم تستطع الولوج للقروض، والعمل على إنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، بتنزيل إجراءاتها دون انتقائية، مع فرز المؤسسات العمومية التي تتطلب الإصلاح، أو الحذف ,

وأكد البرلماني ـ حسب الموقع الرسمي للحزب ـ أن المؤسسات التي تقدم خدمات لا غنى عنها، لا يمكن التعامل معها بنفس الطريقة التي ينبغي أن يتم التعامل بها مع المؤسسات الربحية، التي اعتبر أنها يجب أن تُحذف إذا لم تكن تقدم شيئا للدولة.

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‫5 تعليقات

  1. و سي الازمي راه الدعم كان من اموال المغاربة التي تبرعوا بها لصندوق كوفيد 19 وليس من اموال القروض

  2. ارتفاع المديونية سببه تعويضاتك السمينة انت وامتالك

  3. سبحان الله الدعم ازم الوضعية او النهب لا ،بحال هذه الاشكال لي خرجات على البلاد هذا الشخص لا يمتل الا نفسه اصبح الناطق الرسمي للحكومة حتى السياسة متيعرفوش لقوامها غي لي جات في الفم ديال هذ السياسيين دلبلاد تا يقولها

  5. سبب ارتفاع المديونية بطونكم التي لا تمتلئ ابدا

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