لفتيت: “بلادنا مأمنة ورجال الأمن كيديرو كثر من مجهودهم لمحاربة الجريمة”

*عبد الوافي لفتيت

لبنى ابروك – هبة بريس

أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت بمجهودات العناصر الأمنية لمحاربة الجريمة وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأكد الوزير في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين على ان عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي مجندة لضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيرا الى أن عدد من الحوادث والجرائم تم حلها وتفكيكها.

وتحدث لفتيت عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للجرائم والحوادث، قائلا في هذا الصدد :”شحال هادي كانت كتوقع شي حاجة فشي مكان كتلقى غير الساكنة ديالو اللي كيعرفو الخبر، أما دابا المغرب كامل كيعرف، والمشكلة في غالب الأحيان كيكونو هاد الحوادث والاخبار كاذبة”، مشيرا الى أن وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في خلق شعور بعدم الأمان في نفوس المواطنين.

وشدد الوزير على أن البلاد مؤَمنة بفضل يقظة ومجهودات جميع القوات العمومية والمصالح المعنية التي تسهر على ضمان الأمن ومحاربة الجريمة وكذا محاربة تداول الاخبار والفيديوهات الزائفة بهذا الخصوص .

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