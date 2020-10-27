لماذا لم يعلن البيجيدي عن موقفه الرسمي حول الرسوم المسيئة للرسول?

*صورة من الأرشيف

هبة بريس – لبنى ابروك

ضجة كبيرة بجميع دول العالم الاسلامي تلك التي أعقبت نشر فرنسا لصور كاريكاتيرية مسيئة للرسول وكذا بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حول الاسلام والمسلمين التي أعقبت حادثة قتل مدرس على يد طالب شيشاني.

عدد من الدول العربية والإسلامية عبرت عن تنديدها لاستفزازات الدولة الفرنسية ولاساءتها للاسلام والمسلمين، حيث أعلنت عن رفضها للامعان في نشر صور مسيئة للرسول، وطالبت فرنسا بالاعتذار عن تصرفها واحترام مشاعر المسلمين.

وعلى غرار عدد من الدول الاسلامية والعربية، سارعت المملكة المغربية عبر وزارة خارجيتها الى إعلان ادانتها بشدة الإمعان في نشر الرسوم المسيئة للإسلام وللرسول، مستنكرة هذه الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، ومجددة التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم.

وأكدت الوزارة على أن حرية التعبير لا يمكنها، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء للديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم، مضيفة أنه بقدر ما تدين المملكة المغربية كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي تُرتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي.

بلاغ الخارجية المغربية تزامن وتعالي عدد من الأصوات المندده لهذه الممارسات والتي وصلت الى إطلاق حملة للدعوة الى مقاطعة المنتجات الفرنسية كرد فعل على استفزاز الدولة الفرنسية للمسلمين.

فعاليات جمعوية وأحزاب سياسية مغربية، انضمت الى الأصوات المنددة والرافضة لهذه الاستفزازات، ومن ضمنها حزب الاستقلال الذي أصدر بلاغا أعرب من خلاله عن موقفه الرافض لنشر صور مسيئة للرسول وتداول تصريحات ضد الاسلام، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه للتطرف والإرهاب.

وفي نفس السياق، أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تنديده بنشر صور مسيئة للرسول رافضا اتخاذ الارهاب ذريعة لمواصلة تداول هذه الرسوم الكاركاتيرية.

خروج عدد من الاحزاب السياسية والفعاليات الجمعوية للإعلان عن موقفها الرسمي في هذه القضية، دفع بعدد من المتتبعين الى التساؤل حول سبب صمت أول حزب إسلامي بالمغرب وعدم خروجه بموقف واضح ورسمي ، واكتفاءه بكلمة رئيس فريقه النيابي التي ألقاها أمس الاثنين خلال افتتاح جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب للتعبير عن موقفه.

صمت حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يؤكد في كل مناسبة أنه ذو مرجعية إسلامية ، آثار استياء وسخط عدد المواطنين الذين كانوا ينتظرون موقفا وتحركا سريعين من أول حزب اسلامي بالمغرب للرد على استفزازات الدولة الفرنسية وتطاولها على المقدسات.

فلماذا اختار “البيجيدي” لغة الصمت?

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