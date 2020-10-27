صفعة جديدة للبوليساريو .. جمهورية زامبيا تفتح قنصلية لها بالعيون

منذ يوم واحد
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هبة بريس

افتتحت جمهورية زامبيا، اليوم الثلاثاء، قنصلية عامة لها بالعيون، تعد ثامن تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية العيون، خلال مدة لا تتجاوز السنة .

وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الزامبية، شالوي لومبي.

هذا وشهدت مدينة العيون افتتاح عدد من القنصليات لجزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي ، فضلا عن إسواتيني .

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تعليق واحد

  1. الصفعة الجديدة هي للجزائر “لّي ما بغاتش تحشم” أما البوليسايو فهم فقط مجموعة قطاع الطرق والبّانديا…

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