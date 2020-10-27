إيطاليا: شرطة “بريشيا” تعتدي على مهاجر مغربي وفعاليات مدنية إيطالية تندد

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

يتداول رواد الفضاء الأزرق على نطاق واسع فيديو موثق بالصوت والصورة لإعتداء فظيع في حق مهاجر مغربي يقيم في منطقة “لومبارديا” وتحديدا بمدينة بريشيا الإيطالية.

مقطع الفيديو الذي تم تسجيله مدته 51 تانية من طرف زوجته الإيطالية بأحد الأحياء بمدينة بريشيا إنتشر كالنار في الهشيم وسط أبناء مغاربة إيطاليا خلق إنتقاذات كبيرة وسخطا واضحا ضد العناصر الأمنية لإستعمال العنف المفرط في حق المعتدى عليه،سيما وأن الصور تكشف بالملموس إنعدام أية محاولة لمقاومة السلطات من طرف الضحية.

ويظهر الفيديو الشاب يتوسل برفقة زوجته الإيطالية ، وكان يحاول إقناع عناصر الشرطة أنه كان يحتسي فنجان قهوة ، إلا أنهم أصروا على اعتقاله، وفور علمهما بالأمر، تفاعلت القنصلية العامة للمملكة المغربية بميلانو مع مقطع فيديو الذي يوثق حالة إعتداء” بكل حزم ومسؤولية.

وحسب مصادر مطلعة تم صباح اليوم إستقبال الضحية من طرف القنصل العام المغربي بميلانو حيت وجه كل التضامن والتآزر في هده المحنة لإستجلاء الحقيقة.حيت استحسن الضحية بهده البادرة وأعرب عن إرتياحه ووجه الشكر الجزيل إلى القنصلة العامة التي لم تدخر جهدا في الدفاع عنه لما تعرض له من إهانة واعتداء وسلوك حاط بكرامة الإنسان.

ووفق المصدر نددت مساء الأحد فعاليات المجتمع المدني الإيطالي على إثر الاعتداء ونظم عشرات من النشطاء الشبان في منظمات المجتمع المدني ببريشيا وقفة احتجاجية أمام مقر شرطة بلدية يستنكرون لما فيه من “تهديد لحقوق وحريات المواطنين”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0