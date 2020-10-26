Newly appointed Moroccan Prime Minister Saad-Eddine El Othmani delivers a speech at the Parliament in Rabbat on April 19, 2017 during as he presents the government's program during a joint public meeting. / AFP PHOTO / FADEL SENNA

رؤساء الفرق النيابية تدين الاساءة للمقدسات وللرسول

منذ 12 ساعة
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*صور من الأرشيف
هبة بريس

أعلن رؤساء الفرق النيابية عن ادانتهم للاساءة للمقدسات عبر نشر صور كاريكاتيرية مسيئة للرسول وللتصريحات الفرنسية المستفزة التي وكابت هذه الضجة.

وعبر كل من رئيس فريق العدالة والتنمية والفريق الاستقلال وفريق الاصالة والمعاصرة وفريق التجمع الدستوري والفريق الحركي، عن ادانتهم لنشر الصور المسيئة للنبي، داعين الدولة الفرنسية الى احترام مشاعر المسلمين ببلدهم وبمختلف دول العالم.

وفي نفس السياق، ثمن رؤساء الفرق البلاغ الذي أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مساء أمس الاحد، والذي أعلنت من حلاله رفض المغرب لهذه الممارسات.

من جهة اخرى، شددت الفرق على رفضها لجميع مظاهر التطرف والارهاب، معربة عن ادانتها لحادثة قتل المدرس الفرنسي قبل أيام، وداعية الى احترام الدولة الفرنسية لجميع ديانات مواطنيها وضمان حرية معتقداتهم.

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تعليق واحد

  1. ألا تعلمون أنكم أول من يسء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفسادكم واكلكم أموال الشعب يا زمرة مصاصي دماء المواطنين. تدعون الدفاع عن حبيب الله المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام وبطونكم مليئة بالحرام.عندما تتقون خالقكم وتعودون إليه ستكونون قد نصرتم دين الله ونبيه والمؤمنين جميعا.

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