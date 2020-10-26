المفوضية الأوروبية: نأسف لدعوات مقاطعة البضائع الفرنسية

منذ 3 ساعات
4

*مقر المفوضية الأوروبية

هبة بريس – وكالات

وصفت المفوضية الأوروبية الدعوات لمقاطعة البضائع الفرنسية بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الرسوم المسيئة للنبي محمد، بالمؤسفة.

ولفتت المفوضية إلى أن أيا من الحكومات العربية والإسلامية التي شهدت احتجاجات شعبية على كلام ماكرون لم تقر مقاطعة البضائع الفرنسية بشكل رسمي.

وأعاد المتحدث باسم المفوضية إيريك مامير التأكيد على مساندة الدول والمؤسسات الأوروبية لفرنسا، ووصف تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”غير المقبولة”.

وإذ لفت المتحدث إلى أن “السياسة الخارجية الأوروبية تتمحور حول تعزيز القيم الأوروبية القائمة على ضرورة احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية واحترام حرية التعبير”، أكد أن “الاتحاد الأوروبي بدوله ومؤسساته لا يسعى للمواجهة والاستفزاز، ولكنه يريد البحث عن حلول عن طريق الحوار”.

وكان ماكرون أكد في تصريحات سابقة، تمسك بلاده بنشر “الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد” في إطار حرصها على علمانية الدولة، ما أثار غضب المسلمين، خصوصا الرئيس التركي، الذي دعا إلى مقاطعة البضائع الفرنسية وقال إن نظيره الفرنسي يحتاج إلى “فحص للصحة العقلية”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الصحة: اتخذنا كافة الاجراءات لتعميم تلقيح واعد لجميع المغاربة

وزير الصحة: اتخذنا كافة الاجراءات لتعميم تلقيح واعد لجميع…

منذ 25 دقيقة
Photo of ايت الطالب: البؤر الوبائية بلغت 1.192 بؤرة نشطة

ايت الطالب: البؤر الوبائية بلغت 1.192 بؤرة نشطة

منذ 43 دقيقة
Photo of “الداخلية”: سنحدد البؤر الوبائية النشطة عبر “المياه العادمة”

“الداخلية”: سنحدد البؤر الوبائية النشطة عبر “المياه العادمة”

منذ ساعة واحدة
Photo of بوطيب يدعو ساكنة البيضاء الى الانخراط بجدية في المعركة ضد الوباء

بوطيب يدعو ساكنة البيضاء الى الانخراط بجدية في المعركة…

منذ ساعتين
Photo of تارودانت .. كورونا تصيب موظفين بعمالة الاقليم و لجنة اليقظة تتخذ إجراءات جديدة

تارودانت .. كورونا تصيب موظفين بعمالة الاقليم و لجنة…

منذ 3 ساعات
Photo of أردوغان يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية

أردوغان يدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية

منذ 4 ساعات
Photo of جمعية أرباب العمل الفرنسية تعلق على حملة المقاطعة: “لن نرد على الغباء بغباء”

جمعية أرباب العمل الفرنسية تعلق على حملة المقاطعة: “لن…

منذ 4 ساعات
Photo of بعد ارتفاع الإصابات .. سلطات سلا تتخذ عددا من الإجراءات المشددة

بعد ارتفاع الإصابات .. سلطات سلا تتخذ عددا من…

منذ 5 ساعات
Photo of باكستان تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريحات ماكرون حول الإسلام

باكستان تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج على تصريحات ماكرون حول…

منذ 7 ساعات
Photo of بلجيكا .. تسجيل 12491 إصابة يومية بفيروس كورونا

بلجيكا .. تسجيل 12491 إصابة يومية بفيروس كورونا

منذ 7 ساعات

‫4 تعليقات

  1. نعم المقاطعة التامة لكل المنتجات الفرنسية ومن لم يقاطع فليس بغيور على دين خير الانام(ص)

  2. ملة الكفر واحدة. اللهم رد كيدهم في نحورهم.

  4. ارأيتم كيف يتحدون ضدنا؟ عجبا لمن قال فيهم الله انما المؤمنون اخوة ان لا يتحدوا ضد هذا العدوان الصريح ضد أكبر عدو للمسلمين في اوروبا، فرنسا الخبيثة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق