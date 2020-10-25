اكادير : سنتان حبسا نافذا لدركي قتل زميله في حادثة سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سنتان حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، هذا ما قضت به محكمة الإستئناف بأكادير في حق الدركي الذي قتل زميله في حادثة سير بالسد القضائي بمركز أورير .

هذا ، وكانت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بأكادير، قد تمكنت من تحديد هوية مقترف حادثة السير، التي ذهب ضحيتها دركي أثناء قيامه بواجبه المهني حينما دهسته سيارة ولاذ سائقها بالفرار ، حيث قام بتحريف معالم الجريمة.

وكانت في وقت سابق مصالح الدرك الملكي قد استمعت لإفادة إحدى الشابات كانت رفقة دركي يعمل بمركز الدرك بتغازوت لحظة قيامه بدهس زميله بمركز أورير، ليتم إيقاف الدركي المتهم بارتكاب الحادثة ووضعه رهن الاعتقال.

الأبحاث المنجزة كشفت أن الدركي المتهم حاول تفادي الإصطدام بدراجة نارية حاول الضحية توقيفها، ما أدى به إلى فقدان السيطرة على السيارة ليقوم بدهس زميله الدركي والفرار نحو مقر سكناه مخفيا السيارة حيث كشفت الأبحاث الى تورطه في القضية وتقديمه للعدالة.

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