الجرذان تغزو أحياء ومنازل بسطات

منذ 4 ساعات
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تعيش العديد من الأحياء السكنية بمدينة سطات على وقع الانتشار المخيف لأسراب من الجرذان مختلفة الألوان والأحجام وهي تهاجم بعض المنازل عبر تسللها من بالوعات الصرف الصحي.
النموذج هنا من حي الخير وبالضبط من زنقة أنوال والأحياء المجاورة لها بالمدينة، حيث عاينت هبة بريس ليلة الجمعة السبت أطوار محاربة أفراد أسرة لجحالف هذه الجرذان المخيفة المحملة بشتى أنواع الأمراض والميكروبات التي أوقظت مضاجع صغارهم بسبب تسلل بعضها إلى بهو المنزل مخلفة هلعا وخوفا شديدين.

هذا وقد تحولت أزقة بالكثير من الأحياء السكنية بالمدينة إلى ما يشبه حلبة للسباق بين أفراد هذه الجرذان أمام صمت وتجاهل الجهات الوصية على القطاع، مما يتطلب تدخلا عاجلا للقضاء على هذه القوارض المرعبة التي لها الأثر السلبي على صحة المواطنين ومدخراتهم من المواد الغذائية.

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تعليق واحد

  1. فئران التجارب بدات تخرج من جحورها وتقول اين هو التلقيح الصيني!!

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