دعوات لمقاطعة منتوجات فرنسية كرد فعل على الإساءة للنبي الكريم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أثارت سلطات فرنسا ضجة كبيرة في عدد من دول العالم بعد سماحها بنشر صور مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة و السلام بواجهة مجموعة من المباني الحكومية و الإدارات العمومية.

هذا الأمر دفع ملايين المسلمين بمواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد الرئيس الفرنسي ماكرون و حكومة بلاده التي سمحت بالإساءة للرسول الكريم رغم ما قد يخلقه هذا الأمر من ردود فعل غير محسوبة العواقب.

و كرد فعل على سلوك السلطات الفرنسية، أطلق عدد كبير من النشطاء حملات عبر مواقع التواصل دعوا من خلالها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية بمختلف المتاجر والمواقع الالكترونية.

ونشر النشطاء بمختلف الدول العربية، صورا وفيديوهات توثق لإخلاء عدد من المتاجر الكبرى للرفوف التي تضم منتجات فرنسية، وتعويضها بمنتجات وطنية وبلافتات تعلن “المقاطعة” مطالبين الرئيس الفرنسي بالاعتذار للمسلمين بمختلف دول العالم وباحترام دينهم ومشاعرهم.

الأمر ذاته بالمغرب، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة من نشر صور مسيئة للإسلام و المسلمين بواجهة مباني عمومية فرنسا، حيث نشر المحتجون لائحة موسعة تضم قوائم المنتوجات الفرنسية التي يجب مقاطعتها.

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