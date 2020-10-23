دعوات لمقاطعة منتوجات فرنسية كرد فعل على الإساءة للنبي الكريم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أثارت سلطات فرنسا ضجة كبيرة في عدد من دول العالم بعد سماحها بنشر صور مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة و السلام بواجهة مجموعة من المباني الحكومية و الإدارات العمومية.
هذا الأمر دفع ملايين المسلمين بمواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد الرئيس الفرنسي ماكرون و حكومة بلاده التي سمحت بالإساءة للرسول الكريم رغم ما قد يخلقه هذا الأمر من ردود فعل غير محسوبة العواقب.
و كرد فعل على سلوك السلطات الفرنسية، أطلق عدد كبير من النشطاء حملات عبر مواقع التواصل دعوا من خلالها إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية بمختلف المتاجر والمواقع الالكترونية.
ونشر النشطاء بمختلف الدول العربية، صورا وفيديوهات توثق لإخلاء عدد من المتاجر الكبرى للرفوف التي تضم منتجات فرنسية، وتعويضها بمنتجات وطنية وبلافتات تعلن “المقاطعة” مطالبين الرئيس الفرنسي بالاعتذار للمسلمين بمختلف دول العالم وباحترام دينهم ومشاعرهم.
الأمر ذاته بالمغرب، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات غاضبة من نشر صور مسيئة للإسلام و المسلمين بواجهة مباني عمومية فرنسا، حيث نشر المحتجون لائحة موسعة تضم قوائم المنتوجات الفرنسية التي يجب مقاطعتها.
3 تعليقات
مقاطعون من الان لعنهم الله سلالة الخنازير والله تعالى اكرمهم بالامس بما يفوق 40 الف من الاصابات في يوم واحد
هههه ضحكتونا.
عندما نتحدث بلغتهم ونلبس مثل أزيائهم ونشاركهم أعيادهم نكون تابعين لهم وهذا ماجعلهم يزدرون ديننا ويسيئون لنبينا ويستخفوم بنا .علينا معاملتهم بالمثل فلنتجنب الحديث بالفرنسية ولاندخل كلمات فرنسية في دارجتنا مثا:دونك سيرتو ديجا إن فوا فوالا وغيرها من الكلمات التي هي فيروس شوه لغتنا ولنتجنب الأزياء الأروبية ولنعد إلى اللباس المغربي الأصيل علينا أن نصور لمواطنينا حقيقة فرنسا المسيئة للرسول الكريم حتى يسقطوها من أعينهم ولا يقصدوها سواء للسياحة أو للعمل أو للتطبيب.لقد أخطأنا عندما كنا ننظر إليهم بإكبار وإجلال وتعظيم بينما هم ينظرون إلينا باحتقار واستهجان.