بنعليلو : مؤسسة وسيط المملكة تعمل على تعزيز مكتسبات المغرب
هبة بريس
أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، اليوم الخميس بالرباط، أن مؤسسة وسيط المملكة تعمل على تعزيز مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة، والشفافية.
وأوضح بنعليلو، وهو أيضا رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين، في لقاء تواصلي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بين وسيط المملكة وأعضاء السلك الديلوماسي المعتمد بالمغرب، أن مؤسسة وسيط المملكة تضطلع أيضا بمهمة إرساء تواصل فعال بين الأشخاص الذاتيين والمعنويين، مغاربة كانوا أو أجانب، وكل إدارة تمارس صلاحية السلطة العمومية.
وبعد أن أكد أن المكتسبات المهمة التي راكمتها المملكة على مدى 20 سنة من الوساطة في النزاعات بين الإدارة العمومية، والمرتفقين، يجب أن تكون موضوع تبادل للتجارب والخبرات مع الدول الأجنبية، سجل وسيط المملكة أن إشاعة الإنصاف في إطار وساطة عصرية ومبتكرة يدخل في أولويات المؤسسة التي تظل مهمتها الدفاع عن حقوق المواطنين والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وشدد بنعليلو خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة أربعين دبلوماسيا بينهم 12 حاضرون و28 عن بعد، على أن مؤسسة وسيط المملكة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل مؤسسات أخرى، أو تتدخل في مجال عمل غير ذلك المخول لها، مذكرا بأن السلطة القضائية بالمغرب مستقلة ولا تقبل أي ازدواجية، وأن مؤسسة الوسيط والسلطة القضائية هيئتان متمايزتان تماما.
وسجل أنه يمكن اعتبار مؤسسة وسيط المملكة التي تتمثل مهمتها في تسوية المنازعات بشكل ودي، مكملة لبعض المؤسسات الاستشارية، لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي ما يتعلق بشركاء المؤسسة، شدد السيد بنعليلو على أهمية المجتمع المدني على مستوى المواكبة، والدعم، وتقييم أداء المؤسسة إشاعة للإنصاف.
من جهته، اعتبر رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي الحابك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أنه في إطار الدورة ال91 “لملتقى الدبلوماسية”، أتاحت مشاركة وسيط المملكة الفرصة لتقاسم أدوار واختصاصات هذه الهيئة مع السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
وأضاف الحابك أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة أيضا للتأكيد على أن مصالح المستثمرين الأجانب مضمونة بالمملكة في حالة النزاع مع مؤسسات الدولة، مضيفا أن الأجانب المقيمين بالمغرب يمكنهم إرسال تظلماتهم لمؤسسة وسيط المملكة كيفما كانت طبيعتها.
من جانبه، أبرز عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي، سفير جمهورية الكاميرون، موحمادو يوسوفو، أن مداخلة السيد محمد بن عليلو “استعرضت لنا أدوار وصلاحيات مؤسسة وسيط المملكة، إضافة إلى دورها في توطيد دولة الحق والقانون والديمقراطية، لاسيما القيم الأخلاقية في المجتمع، وفي الإدارة المغربية.
وأشاد الدبلوماسي الكاميروني بالعمل الذي تقوم به مؤسسة وسيط المملكة الذي يتيح للمواطن التمتع بحقوقه، والإجابة على انشغالاته، معربا عن أمله في أن ترى مؤسسة مماثلة النور بالكاميرون.
وأتاح هذا اللقاء الذي نظم بمقر المؤسسة الدبلوماسية، الفرصة لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة، ومتخصصة، تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين، والمساهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وإشاعة مبادئ العدل والانصاف والشفافية في تدبير المرفق العام.
3 تعليقات
والله إنها مؤسسة لا جدوى من ها لا فائدة لها تدخل في اثقال مالية الدولة لا تحل اي. مشكل بدء من شطط سلط الولاة والعمال والإدارة بانواعها الرجاء الاستغناء عن ها
الشكر الجزيل لهذه المؤسسة ولجميع العاملين بها. من الباب الكبير يقوم الحراس بتحيتك ويرحبون بك. انا اتكلم عن تجربة فلولا تدخل هذه المؤسسة لما راى مشروعي النور حيث تتبعت المؤسسة معي جميع اطوار الاشكال الذي كان بيني وبين بعض الادارات العمومية فكانت تستفسر الادارات وتراسلني سواء عبر البريد او عبر الهاتف حتى حصلنا على جميع الرخص وبدانا مشروعنا باذن الله.في رايى دور هذه المؤسسة جوهري بين المواطن والادارات لان هذه الاخيرة تضرب الف حساب لتدخل المؤسسة لان العاملين بها على درجة عالية من التكوين ولا يمكن للادارات ان تستغفلهم.فشكرا لهم واتمنى لهم المزيد من الجهد لاسعاد المواطنين.
محمد شعيرات
السلام عليكم. انا اتكلم بحكم التجربة. فلولا التدخل الناجع لهذه المؤسسة لما راى مشروعنا النور. وللعلم فقد دام صراعنا مع بعض الادارات العمومية ازيد من ثلاث سنوات.عند باب المؤسسة يستقبلك الحراس بالترحيب وعند الاستقبال يتكلف بك موظف يستفسرك عن المشكل حيث يتم تسجيل الشكاية ثم يمدونك بوصل يحمل رقم الملف.فيما يخصني بعد حوالي اسبوعين او ثلاثة توصلت برسالة من المؤسسة تطلب مني مد الادارة المشتكى بها ببعض الوثاءق والتي كانت تتوفر عليها الا انها فعلت ذلك لحفظ ماء الوجه ولقد حاولت هذه الادارة التماطل الا ان المؤسسة راسلتها مرة ثانية وما كان عليها الا ان توافق على مشروعنا وها نحن نعمل تحت القانون.فيما يخصني سخصيا اشكر هذه المؤسسة على تبنيها لمشكلي وتتبعه حيث اتصل بي موظف منها عبر الهاتف وسالني عن مال الملف وعندما اخبرته بان الامور على ما يرام قال لي بالحرف سنعتبر الملف اقفل نهاءيا. فالشكر الجزيل الى هذه المؤسسة ولموظفيها الاكفاء. فانها تستحق كل الدعم وانا اطلب من المواطنين التوجه اليها وسترون.