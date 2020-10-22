كورونا يتسلل لبيت بنكيران ويصيب أفرادا من أسرته

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

تسلل فيروس كورونا المستجد، الى بيت رئيس الحكومة السابق والقيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران.

وقالت سمية بنكيران في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “جوابا على العديد من الاتصالات و الأسئلة التي تردني بشكل مستمر، أؤكد لكل الأخوة الكرام أنه بالفعل تمت إصابتنا قبل أكثر من أسبوع بفيروس كورونا الذي تسلل لبيتنا و مس العديد من أفراده”.

وأضافت نجلة بنكيران: “أطمئنكم أننا بفضل الله في طور الثماتل للشفاء.. أشكر كل من تواصل معي بالهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي و أعتذر ممن لم أتمكن من اجابته .. دمتم بصحة و عافية ورفع الله عنا الوباء و البلاء و حفظ هذا البلد و أهله من كل سوء”.

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‫2 تعليقات

  1. اسلوب جديد للتمويه بعد اقتراب الانتخابات لقد تسلل الفيزوس الى المغاربة منذ ان صوتوا لحزب القنديل الدي لم يستطع يوما ان يميز بين الحق والباطل …

  2. أعتبر حزب العدالة(الندالة)والتفاهة أكبر بؤرة وبائية في المغرب لذلك يجب الاعتبار وعدم التصويت عليه بل الأفضل أن يتم حله وجميع الأحزاب لأنها لا تقدم شيئا المغرب بل تنهي ثرواته

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