كورونا يتسلل لبيت بنكيران ويصيب أفرادا من أسرته

هبة بريس – الرباط

تسلل فيروس كورونا المستجد، الى بيت رئيس الحكومة السابق والقيادي عن حزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران.

وقالت سمية بنكيران في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “جوابا على العديد من الاتصالات و الأسئلة التي تردني بشكل مستمر، أؤكد لكل الأخوة الكرام أنه بالفعل تمت إصابتنا قبل أكثر من أسبوع بفيروس كورونا الذي تسلل لبيتنا و مس العديد من أفراده”.

وأضافت نجلة بنكيران: “أطمئنكم أننا بفضل الله في طور الثماتل للشفاء.. أشكر كل من تواصل معي بالهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي و أعتذر ممن لم أتمكن من اجابته .. دمتم بصحة و عافية ورفع الله عنا الوباء و البلاء و حفظ هذا البلد و أهله من كل سوء”.

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