النشطاء يستنكرون.. جماعة العرائش تقتل أزيد من 80 كلبا بالرصاص

هبة بريس

“مجزرة” كما وصفها النشطاء، تلك التي شهدتها مدينة العرائش اليومين الماضين، بعدما أقدمت الجماعة على قتل العشرات من الكلاب بالرصاص.

وحسب جمعويين، فقد عمدت عناصر المكتب الصحي التابعة للجماعة، على الجري خلف عشرات الكلاب المتواجده بالمدينة وقتلها بالرصاص، مثيرة خوف وهلع الساكنة من مشاهد القتل والدم التي أغضبت الكبير والصغير.

وفي هذا الصدد، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا ل”المجزرة الدموية” مستنكرين اقدام السلطات على حل مشكل انتشار الكلاب بهذه الطريقة الشنيعة واللانسانية.

وطالب النشطاء الجمعيات الحقوقية المدافعة عن حقوق الحيوانات بالتحرك ومتابعة جميع الأطراف التي سولت لها نفسها قتل حيوانات لا ذنب لها، لافتين الى وجود سبل وطرق عديدة أخرى لحل مشكل انتشارها.

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