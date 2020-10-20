البرلماني شناوي: لماذا يسكت أتباع بنكيران على حصوله على 7ملايين شهريا?

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

انتقد البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، مصطفى شناوي، حصول رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران على معاش استثنائي شهري بقيمة 7 ملايين سنتيم.

وقال شناوي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”هادا تكرفس على البلاد وعلى الشعب ونقص من معاش التعاقد د الموظفين وزاد ليهم 3 سنوات د الخدمة وحيد صندوق المقاصة وحرر الأسعار اللي شعلات وارتفعات وخلى صحاب المحروقات يربحو مزيان بزاف د الملاير د الدرهم كل عام وما زال، وضرب كل المكتسبات وقال بغا كون بقا يهز يدين الدولة على الصحة والتعليم يعني الخوصصة المتوحشة ، هادا طبق كل العمل السيئ le sale boulot ، وماخلص حتى فرنك، و ياخد في الآخر 7 مليون ف الشهر صافية بالإضافة للمنافع الأخرى ”

وتابع متسائلا: ” بأي حق يستفيد هادا من هذا ؟ غرغري أو لا تغرغري !!!!! ما بقاتش تغرغر لأنها شبعات ب 7 مليون وأشياء أخرى . ما معنى هذا ولماذا يسكت أصحابه وأتباعه على هذا ؟ أليس هذا من أسمى أنواع الريع وأكثر من الريع ، 70.000 درهم في الشهر أي حوالي 2400 درهم في اليوم بدون أن يقوم بأي شيء بل لأنه دمر كل شيء .
العبث . ومن المسؤول عن هذا العبث ؟ ألسنا كلنا مسؤولون عن هذه المهازل؟ ”

وأضاف شناوي مدونا :”الذي لا يعمل في عمله وفي حيه ومحيطه وفي إقليمه وجهته و بلده على تغيير الأوضاع بالانخراط في العمل المدني والسياسي والنقابي والجمعوي هو أيضا مسؤول بنسبة معينة عن هذا الوضع البئيس. فلنعمل على إيقاف العبث ، فلنناضل في كل الواجهات”، قبل أن يختم بالقول” دابا الجواب ديال بعضهم على هاد الكلام معروف = شعبوية مقيتة!!!!”

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تعليق واحد

  1. وا بصحتو اشاد 70000 راه كلهم كيغمسو من طبسيل واحد ،والله الى مهزلة هدي،خايبا حتى فى التعاويد

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