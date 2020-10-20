البرلماني شناوي: لماذا يسكت أتباع بنكيران على حصوله على 7ملايين شهريا?
هبة بريس
انتقد البرلماني عن حزب الاشتراكي الموحد، مصطفى شناوي، حصول رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران على معاش استثنائي شهري بقيمة 7 ملايين سنتيم.
وقال شناوي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” :”هادا تكرفس على البلاد وعلى الشعب ونقص من معاش التعاقد د الموظفين وزاد ليهم 3 سنوات د الخدمة وحيد صندوق المقاصة وحرر الأسعار اللي شعلات وارتفعات وخلى صحاب المحروقات يربحو مزيان بزاف د الملاير د الدرهم كل عام وما زال، وضرب كل المكتسبات وقال بغا كون بقا يهز يدين الدولة على الصحة والتعليم يعني الخوصصة المتوحشة ، هادا طبق كل العمل السيئ le sale boulot ، وماخلص حتى فرنك، و ياخد في الآخر 7 مليون ف الشهر صافية بالإضافة للمنافع الأخرى ”
وتابع متسائلا: ” بأي حق يستفيد هادا من هذا ؟ غرغري أو لا تغرغري !!!!! ما بقاتش تغرغر لأنها شبعات ب 7 مليون وأشياء أخرى . ما معنى هذا ولماذا يسكت أصحابه وأتباعه على هذا ؟ أليس هذا من أسمى أنواع الريع وأكثر من الريع ، 70.000 درهم في الشهر أي حوالي 2400 درهم في اليوم بدون أن يقوم بأي شيء بل لأنه دمر كل شيء .
العبث . ومن المسؤول عن هذا العبث ؟ ألسنا كلنا مسؤولون عن هذه المهازل؟ ”
وأضاف شناوي مدونا :”الذي لا يعمل في عمله وفي حيه ومحيطه وفي إقليمه وجهته و بلده على تغيير الأوضاع بالانخراط في العمل المدني والسياسي والنقابي والجمعوي هو أيضا مسؤول بنسبة معينة عن هذا الوضع البئيس. فلنعمل على إيقاف العبث ، فلنناضل في كل الواجهات”، قبل أن يختم بالقول” دابا الجواب ديال بعضهم على هاد الكلام معروف = شعبوية مقيتة!!!!”
تعليق واحد
وا بصحتو اشاد 70000 راه كلهم كيغمسو من طبسيل واحد ،والله الى مهزلة هدي،خايبا حتى فى التعاويد