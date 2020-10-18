دوري أبطال أفريقيا : الرجاء يسقط بميدانه أمام الزمالك في ذهاب النصف نهائي

منذ 5 ساعات
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هبة بريس- القسم الرياضي

خسر الرجاء الرياضي أمام ضيفه الزمالك المصري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاأت ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل أشرف بنشرقي هدف التقدم للزمالك المصري في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر المواجهة، بعد تمريرة حاسمة من زميله أحمد سيد

واعتمد جمال السلامي على تشكيلة ضمت أنس الزنيتي وإلياس الحداد وبدر بانون وعبد الإله مدكور وفابريس نغاه وعمر العرجون ومحسن متولي ولوامبا نغوما وسفيان رحيمي وبين مالانغو وعبد الإله الحافيظي.

بينما اعتمد جيم باتشيكو، مدرب الزمالك على تشكيلة ضمت أبوجبل وحمدي وعبد الغني وعيد وجمعة وحامد وجابر وبنشقي وأوباما وسيد ومحمد مصطفى.

الجولة الأولى تفوق خلالها الفريق المغربي في الاستحواذ على الكرة، لكن دون أن يتمكن من بلوغ شباك الزمالك، إذ لم يقم إلا بتسديدة مؤطرة واحدة، بينما قام الزمالك المصري بثلاث تسديدات مؤطرة، وكاد أن يسجل أكثر من هدف خلال النصف الأول من المواجهة.

وخلال الجولة الثانية، واصل الرجاء الرياضي ضغطه على دفاع الزمالك من أجل العودة في النتيجة، لكن دون جدوى، في ظل صلابة الخط الدفاعي والتنظيم الجيد للفريق المصري، إلى جانب تألق الحارس المصري أبوجبل.

يشار إلى أن مباراة الإياب بين الرجاء الرياضي والزمالك المصري ستقام يوم الجمعة القادم بداية من الثامنة مساء بالتوقيت المغربي، وستجرى المباراة بالعاصمة المصرية القاهرة.

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تعليق واحد

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