نداءات لبوريطة بترحيل جثة مغربي ببروكسيل

منذ 5 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

طالب مغاربة بروكسيل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بالتدخل العاجل لترحيل جثة مغربي شاءت الأقدار ان ُيلبي نداء ربه وهو ببروكسيل .

ودعا نشطاء مغاربة يتواجدون ببروكسيل بوريطة للتدخل لدى المصالح المعنية قصد ترحيل جثة أجمد الذي عاش ببروكسيل وهو وضعية غير قانونية .

وغرد البعض من النشطاء الذين يعرفون “أحمد” أن والدته تنتظر جثته لدفنه بأرض الوطن وهو مطلب ليس بالعسير اذا تدخل الوزير

ويتوقع ان يستجيب الوزير لتحقيق انتظارات أم أحمد التي تُمني النفس لدفن ابنها بأرض الوطن علما ان بوريطة تدخل في مرات عديدة لحلحلة مشاكل مشابهة

 

 

 

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