الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد المغربي

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- القسم الرياضي

خسر الوداد الرياضي أمام الأهلي المصري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن لقاأت ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي المصري التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر لاعبه مجدي قفشة، وأضاف زميله علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة الثانية والستين من نقطة الجزاء، علما أن الوداد ضيع ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة والأربعين، بعدما فشل بديع أووك في ترجمتها إلى هدف.

وتفوق الأهلي المصري على الوداد الرياضي خلال هذه المواجهة من حيث الأداء والنتيجة، إذ بدا الأرجنتيني ميغيل غاموندي، الذي جلس لأول مرة على مقاعد بدلاء الوداد، بدون حلول، في ظل اختياراته غير الموفقة، وسيطرة الفريق المصري على مجريات المواجهة.

وستقام مباراة الإياب بين الوداد والأهلي يم الجمعة القادم بداية من الثامنة مساء بالقاهرة.

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‫3 تعليقات

  1. الجامعة من تتحمل سبب الخسارة، الوداد تاتر ببرمجة مباريات البطولة،لو كان بركان سيلعب ضد الزمالكاو الاهلي مسابقة البطولة انتهت مند زمن بعيد

  2. يخرج بفوز مريح ( الفوز مريح )

    يخرج بفوز مطمئنا ( الأهلي مطمئناً )

  3. يخرج بفوز مريح ( الفوز مريح )

    يخرج بفوز مطمئنا ( الأهلي مطمئناً )

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