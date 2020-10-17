بعد إمهاله المغرب 75 يوما.. وزارة العلمي تتواصل مع العالم اليزمي حول اختراعه

هبة بريس

بعد إمهاله المغرب مدة 75 يوما لاحتضان اختراعه الخاص بشحن البطاريات الذي سينافس أكبر شركة تصنيع السيارات، علمت هبة بريس أن وزارة مولاي حفيظ العلمي تواصلت مع العالم والمخترع رشيد اليزمي.

وأفاد مصدر مطلع أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي تفاعلت مع تصريح اليزمي حول اختراعه الذي كشف أنه يتفوق ثلاث مرات على تيسلا الرائدة في صناعة السيارات.

وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة تواصلت مع اليزمي لتقديم جميع المعلومات والمعطيات الخاصة باختراعه الذي من شأنه احداث ثورة في مجال تصنيع السيارات وتشغيل الالاف من اليد العاملة.

هذا ويشار الى أن المخترع المغربي رشيد اليزمي ذكر في فيديو نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه توصل لتقنية جديدة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية، المشابهة لبطاريات شركة “تيسلا”،في وقت لا يتجاوز 20 دقيقة عوض ساعة.

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