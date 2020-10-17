العالم رشيد الازمي يمهل المغرب 75 يوما لعرض اختراعه قبل تقديمه لدول أجنبية

هبة بريس

أمهل العالم المغربي رشيد اليزمي المغرب مدة شهرين و نصف قبل التوجه لدول أخرى لعرض اختراعه الذي كشف أنه يتفوق ثلاث مرات على تيسلا الرائدة في صناعة السيارات.

وذكر المخترع المغربي في فيديو نشره على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أنه توصل لتقنية جديدة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية، المشابهة لبطاريات شركة “تيسلا”،في وقت لا يتجاوز 20 دقيقة عوض ساعة.

وأضاف اليزمي أن عرضه مفتوح أولا أمام المغرب للاستفادة منه، مشيرا الى أنه في حالة عدم تعبير بلده عن رغبتها في احتضان اختراعه في غضون 72 يوما، سيتوجه الى دول أجنبية أخرى.

هذا وقد ربطت هبة بريس الاتصال بالوزارة المعنية لمعرفة موقفها من عرض اليزمي غير أن هاتف الوزير ظل يرن دون جواب.

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