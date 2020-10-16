فريق برلماني يدعو بوريطة لإنصاف مغاربة مطرودين من منظمة الايسيسكو

هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول إنصاف الموظفين المغاربة العاملين بمنظمة الايسيسكو.

وأكد الفريق أنه ” كما هو معلوم، الايسيسكو (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة)، هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية، وتدعم وتقوي الروابط بين الدول الأعضاء، يوجد مقرها بالرباط، وتضم مجموعة من الموظفين من مختلف الدول الأعضاء (38 دولة عضو)”.

ونبه الفريق الإشتراكي إلا أنه” في الوقت الذي انتظر فيه موظفو المنظمة لاسيما المغاربة منهم، تفعيل المهنية والأهداف الاستراتيجية والحكامة المالية التي تعهد بها المدير العام الجديد، تفاجؤوا بطرد العديد من الموظفين المغاربة بدون أي سند قانوني؛ بحجة التطوير والتجديد والتشبيب، والحال أن طردهم جاء نتيجة لتصفية حسابات لاشتغالهم مع المدير العام السابق، دون أي تحرك من قبل اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنصاف الموظفين المغاربة المطرودين”.

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير ناصر بوريطة توضيح الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لإنصاف الموظفين المغاربة المطرودين من منظمة الايسيسكو

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