فريق برلماني يدعو بوريطة لإنصاف مغاربة مطرودين من منظمة الايسيسكو

منذ 9 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج حول إنصاف الموظفين المغاربة العاملين بمنظمة الايسيسكو.

وأكد الفريق أنه ” كما هو معلوم، الايسيسكو (منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة)، هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية، وتدعم وتقوي الروابط بين الدول الأعضاء، يوجد مقرها بالرباط، وتضم مجموعة من الموظفين من مختلف الدول الأعضاء (38 دولة عضو)”.

ونبه الفريق الإشتراكي إلا أنه” في الوقت الذي انتظر فيه موظفو المنظمة لاسيما المغاربة منهم، تفعيل المهنية والأهداف الاستراتيجية والحكامة المالية التي تعهد بها المدير العام الجديد، تفاجؤوا بطرد العديد من الموظفين المغاربة بدون أي سند قانوني؛ بحجة التطوير والتجديد والتشبيب، والحال أن طردهم جاء نتيجة لتصفية حسابات لاشتغالهم مع المدير العام السابق، دون أي تحرك من قبل اللجنة الوطنية ووزارة الخارجية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنصاف الموظفين المغاربة المطرودين”.

وطالب الفريق الإشتراكي من الوزير ناصر بوريطة توضيح الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته لإنصاف الموظفين المغاربة المطرودين من منظمة الايسيسكو

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‫6 تعليقات

  1. السلام عليكم. ما فعله المدير العام الحالي للإيسيسكو جريمة في حق موظفين مند سنين في المنظمة. ونتمنى من السيد وزير الخارجية ان يحرك ساكنا في هدا الملف لتعويض المطرودين قبل فواة الاوان وللحديث بقية بإذن الله.

  2. على السيد بوريطة متابعة ملفات الموظفين المطرودين ليحصلوا على تعويضات نهاية خدمتهم الى غاية تاريخ بلوغهم سن التقاعد الرسمي وهو 60 سنة وحماية بقية الموظفين الذين لم يتم تجديد عقودهم الى الان ويستعد المدير العام الى طرد مجموعة جديدة منهم ويعيشون اليوم تحت التهديد في حالة انتظار وخوف ورعب.

  3. المغاربة العاملين بالإيسيسكو لا يتوفرون على تقاعد ولا على تغطية صحية بعد نهاية الخدمة ولا ممثلين منتخبين يدافعون على حقوقهم. أين الحكومة ومفتشين الشغل ؟؟؟

  4. كل المغاربة العاملين بالإيسيسكو لا يتوفرون على تقاعد ولا على تغطية صحية بعد نهاية الخدمة ولا ممثلين منتخبين يدافعون على حقوقهم. أين الحكومة ومفتشين الشغل ؟؟؟

  5. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
    هذا ظلم وقطع الأرزاق.

  6. المغرب بقيادة ملكنا المنصور بالله، جلالة الملك محمد السادس ،لن يقبل أن تنتهك حقوق أبنائه،وبناته العاملين فى الايسيسكو، ويتم التعسف عليهم،وطردهم بدون اي موجب قانونى،ودون تمكينهم من كافة حقوقهم ومستحقاتهم،حسب الانظمة الجديدة للايسيسكو،والى غاية بلوغهم سن التقاعد القانونى، وهو 60سنة، وتمتيعهم بالضمان الصحى والتقاعد.
    ان الايسيسكو فى عهد مديرها العام الجديد،المعين بطريقة غير قانونية،اصبحت،
    ضيعة للمحسوبية والزبونية و الصفقات المشبوهة للتوظيف،و مخبرا لتزوير الانظمة الداخلية والتدليس، وسوء الادارة والتصرف،والانتقام والتشفى.
    فهل السيد المدير العام مسؤول امام ،الهيئات الدستورية للمنظمة ،ان انه بحكم جنسيته السعودية ،فوق القانون والدول الاعضاء والمساءلة.
    إننا نحمل وزارة الشؤون الخارجية، واللجنة الوطنية المغربية، كامل المسؤولية فى الدفاع عن حقوق الموظفين المطرودين من الايسيسكو ،بكل حزم ،وعدم التراخى فى الدفاع عن حقوقهم.

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