طنجة .. حي بوخالف يهتز على واقعة انتحار مؤلمة

هبة بريس – مكتب طنجة

شهد حي بوخالف بمدينة طنجة اليوم الخميس 15 أكتوبر، واقعة انتحار مؤلمة، بعد إقدام “بلومبي” على وضع حد لحياته شنقا داخل منزل كان يشتغل داخله.

مصادرنا قالت أن الهالك كان يشتغل كسبّاك، متزوج وأب لطفلين ، حيث عثر عليه جثة معلقة بواسطة حبل عمد الى لفه حول عنقه وتثبيته إلى سقف الغرفة ، وسط صدمة صاحب المنزل الذي كلفه باصلاح وتركيب نظام الأنابيب بالمنزل، ليتم اخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان وقامت بمعاينة الجثة.

ذات المصادر ، أردفت أنه قد تم فتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها، وإيداع جثة الهالك بمستودع الأموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي قصد تحديد أسباب الوفاة المباشرة.

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