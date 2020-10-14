تارودانت : رئيس المجلس الإقليمي عاجز عن إبعاد 83 موظفا شبحا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عجز مرة أخرى البامي ” أحمد أونجار ” في حل ملف شائك، إستنزف الملايين من الدراهم من خزينة المجلس الاقليمي لتارودانت، والذي يأتي فتحه من جديد بالتزامن مع الخطاب السامي لملك البلاد بخصوص إختيار الطاقات المؤهلة لتدبير شؤون المواطنين، واليوم نحن أمام 83 موظفا شبحا يتقاضون أجورهم كل آخر شهر، دون أن يقدموا ولو خدمة يوم واحد لصالح مواطني إقليم غني بطاقاته الشابة وفقير بتدبير مسؤولين يعانون هشاشة الاقتراح .

الملف الشائك والذي عجز الرئيس الحالي للمجلس الاقليمي، حتى عرضه على أنظار اعضاء مجلسه، من أجل التداول بشانه واعطاء ملاحظات بخصوصه، فكيف سوف يخوض في ملفات أخرى أكثر إهتمام لساكنة الاقليم ( أزمة مياه الشرب والسقي مثلا) أو أزمة عدم وجود وثائق التعمير في مجالات شبه حضرية مثلا، أزمة مطارح النفايات و تعثر المطرح الجماعاتي وغيرها من انتظارات المواطنين بالاقليم .

ملف الموظفين الأشباح طال إنتظار حله في الوقت الذي تزامن مع النقاش الدائر حول معاشات البرلمانيين والذي حضي بإجماع نواب الامة بزواله مهما أن هؤلاء يؤدون مهام بداخل البرلمان بغرفتيه، فكيف لأشخاص أشباح يستنزفون ميزانية المجلس الاقليمي دون أن يكون لهم وجود .

وكان الرئيس السابق للمجلس الاقليمي “حميد البهجة”، في بداية الولاية الانتدابية الحالية، قد وجه مراسلات للمعنيين بالأمر للإلتحاق بمقرات عملهم منذ أواخر سنة 2015، قبل أن يتم إعفاءه من مهامه، وإسناد مهمة رئاسة المجلس الاقليمي للرئيس الحالي اونجار، والذي تعتبر ولايته التدبيرية الاسوأ في عمر المجلس الاقليمي لتارودانت منذ تأسيسه.

وذكرت مصادر عليمة، أن 83 موظفا شبحا لم يلتحقوا بمصالح العمالة منذ تعيينهم أواخر الثمانينيات، إذ أن مسؤولي إقليم تارودانت أبدوا تساهلا مع هذه الفئة من الموظفين التي لم تطأ أقدامهم إقليم تارودانت منذ 28 سنة، رغم أن رواتبهم الشهرية تصلهم بانتظام.

وتساءلت نفس المصادر، عن الأسباب الحقيقية عن صمت المجلس الإقليمي لتارودانت أتجاه هذه القضية، وعجزه عن مساءلة الموظفين الأشباح الذين يستنزفون الميزانية الإقليمية دون القيام بمهامهم الوظيفية.

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