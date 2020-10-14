المغرب الثاني افريقيا بعدد حالات كورونا

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

تقدم المغرب بمركز واحد من حيث عدد الحالات الإيجابية (30 عالميا و2 إفريقيا)، وبثلاثة مراكز من حيث عدد الوفيات (36 عالميا و3 إفريقيا) في عدد الوفيات.

وحسب معطيات وزارة الصحة، فلم يتغير ترتيب المغرب على مستوى عدد الكشوفات (31 عالميا و2 إفريقيا).

هذا ويشار الى أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة بكورونا ارتفع إلى 156 ألف و946 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 131 ألف و462 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2685 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

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‫2 تعليقات

  1. هذا بسبب حكومة فاشلة و وزير صحة لا يفقه شيئا

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