الفيدرالية المغربية لمساعدة مرضى القصور الكلوي تعقد اجتماعها الأول بالرباط

هبة بريس- الرباط

بمقر هيأة الأطباء بالرباط عقد مكتب الفيدرالية المغربية لجمعيات مساعدة مرضى القصور الكلوي(FMAIRTO) أول اجتماع له، وهو الاجتماع الذي يأتي عقب تجديد مكتب الفدرالية، والذي أفرز انتخاب “خالد الركيبي” رئيسا للفدرالية المغربية لجمعيات مساعدة مرضى القصور الكلوي.

ووفقا لبلاغ صادر عن الفدرالية توصلت جريدة هبة بريس بنسخة منه، فإنرهذا الاجتماع “عرف حضور أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي بمشاركة بعض الأعضاء الشرفيين من الفيدراليات الجهوية الذين لبوا الدعوة، حيث تم التداول في النقط الثلاثة المدرجة في جدول الأعمال، بعد مناقشة مستفيضة حول مشروع القانون الأساسي الذي أشرفت عليه لجنة مصغرة مكونة من طرف المكتب التنفيذي المعدل، والذي صودق عليه بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين” كما تم “تداول المكتب في موضوع مالية الجمعية التي تعاني من عجز كبير ورثته عن المكتب السابق” مؤكدا ذات البلاغ أن جميع أعضاء المكتب اتفقوا على تجنيد كل الطاقات وطرق كل الأبواب من أجل إعادة الروح إلى الفيدرالية.

ومن بين الأولويات التي سيشتغل عليها المكتب، فقد صطر من ضمن أهدافه العمل” تحسين جودة الخدمات المقدمة لمرضى القصور الكلوي في كل مراكز تصفية الدم بالمغرب، والعمل على تخطي العقبات والمشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة من المرضى (النقص من آلات التصفية والنقل، والنقص الحاد في الدم والدواء وشراء الخدمات..).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الجديد، للفيدرالية المغربية لجمعيات مساعدة مرضى القصور الكلوي يتكون من إثني عشر عضوا، هم: (الرئيس: خالد الركيبي ، نائبه الأول: محمد أزواغ ؛ نائبه الثاني: حنان الوالي ؛ نائبه الثالث: محمد بنعلال ؛ نائبه الرابع: بوصولة محمادن ؛ الكاتب العام: ملوكي حمادي ؛ نائبه: قروطي الجيلالي ؛ أمين المال: عمارة حاتم ، نائبه: الزكراوي سيف الدين أحمد ؛ المستشارون : الهاشمي عبد اللطيف – يارا محمد الشيخ – هادي حمزة).