الازمي : “الحكومة والبرلمان مغيخدموش ليكوم بيليكي ولله”

هبة بريس – الرباط

دافع القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ادريس الازمي الادريسي، عن تعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء.

وقال الازمي في مداخلته باجتماع لجنة المالية يومه الثلاثاء : “الحكومة والبرلمان مغيخدموش ليكوم بيليكي و لله، هادو خصهوم تاهوما ما يوكلو لولادهوم”.

وأضاف القيادالبيجيدي قائلا : “هاد الهضرة الشعبوية اللي ضد المعاشات والتعويضات خصنا نتصداو ليها ونحاربوها، ودوك المؤثرين الشعبويين اللي صحب ليهوم ايخعونا بلاصة ما يوضحو للناس، كيضللوهوم ومكيخلوش الاحزاب والحكومة تدير خدمتها وهادشي خصنا نوقفو ليه”.

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