الازمي : “الحكومة والبرلمان مغيخدموش ليكوم بيليكي ولله”
هبة بريس – الرباط
دافع القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ادريس الازمي الادريسي، عن تعويضات ومعاشات البرلمانيين والوزراء.
وقال الازمي في مداخلته باجتماع لجنة المالية يومه الثلاثاء : “الحكومة والبرلمان مغيخدموش ليكوم بيليكي و لله، هادو خصهوم تاهوما ما يوكلو لولادهوم”.
وأضاف القيادالبيجيدي قائلا : “هاد الهضرة الشعبوية اللي ضد المعاشات والتعويضات خصنا نتصداو ليها ونحاربوها، ودوك المؤثرين الشعبويين اللي صحب ليهوم ايخعونا بلاصة ما يوضحو للناس، كيضللوهوم ومكيخلوش الاحزاب والحكومة تدير خدمتها وهادشي خصنا نوقفو ليه”.
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6 تعليقات
لانهاء الجدل انا أقترح ان يكون تقاعد البرلمانيين والوزراء مساوي لعدد السنوات التي قضوها في الحكومة أو البرلمان يعني دوز 5 فالبرلمان نعطيوه 5 سنين تقاعد دوز 10 ولا 25 عام نعطيوه 10 ولا 25
تقاعد ماشي نعطيوه تقاعد مدى الحياة نفس الشي بالنسبة للوزراء والي كان شي برلماني فقير ولا وزير فقير ما عندوش فين إخدم مورا المدة اللي دوزها فالحكومة والبرلمان الدولة تضبر ليه على خدمة بما يتناسب مع الدبلوم ديالو والمستوى ديالو ويخدم على راسو حتا يوصلو التقاعد. كي جيتكم
واشنو فيها لا خدمتي لوجه الله من أجل البلاد. ألا يكفيك مرتبك الشهري حتى تطمع في معاش دسم، والبلاد تجتاز ظروفا أقل ما يقال عنها أنها لا تسر الناظرين؟؟؟؟
اذا لم تستحي، فاصنع ما شئت
للاسف فتلك هي الحقيقة،إلا لمن اصيب بالعمى بفعل الجشع…التطوع كمبدا دائما يكون بالمجان اللهم الاستفادة من التعويضات التي قد يتنازل عنها ذوي الضمائر الحية.
عشمت في بلاصتك واش طبيب ولا مهندس ولا أستاذ يخدم 36 عام ويأخذ مليون في المعاش وانت تمشي مرة مرة للبرلمان وتعويضات رواتب سمين مدة 5 سنوات أو القل وتخرج ب5000 درهم أو بازززززززز والله ما نسمح وا لكم في السنتينم اللهم إن هذا منكر اللهم إن هذا منكر
في اليوم الذي تصبح فيه تعويضاتهم و معاشاتهم رمزية حينها سيظهر خدام الوطن والمواطنين الحقيقيين…أما والحالة هي استثمار الأموال في الحملات الانتخابية قصد جنيها من البرلمان والمناصب الوزارية فانتظر تشبتهم بما ألفوا…