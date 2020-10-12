بعد اتهامه بـ”غسل الأموال”.. منجيب يُعلن دخوله في إضراب عن الطعام

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط 

أعلن الناشط الحقوقي المعطي منجيب أنه سيخوض إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما اعتبره تحرشا شديدا تتعرض له عائلته.

وأكد منجيب، في بلاغ نشره على صفحته في الفايسبوك، أنه “بريء تماما من كل التهم الموجهة إلي وأؤكد أنها نفس التهم التي وجهت لي سنة 2015، التغيير الوحيد هو أن تهمة النصب الذميمة تحولت بقدرة قادر إلى تهمة غسيل الأموال، ورغم أني استجبت احتراما للقضاء لكل الاستدعاءات للمثول أمام المحكمة الموقرة عشرين مرة طيلة خمس سنوات، فإن محاكمتي لم تبدأ بعد، لأن الملف فارغ تماما ولأنهم لم يجدوا من يتهمني بالنصب رغم بحثهم العنيد عن ذلك”.

وأضاف قائلا: “حولوا النصب إلى غسيل لأنهم متحكمون تماما في المؤسسات المالية الوطنية التي يمكنها بكل سهولة وتحت الضغط ،اتهام أي مواطن. ولأعطي دليلا واحدا على أن فتح بحث معي ومع عائلتي هو استهداف سياسي محض اخبر الرأي العام أني الوحيد من بين أكثر من مئة وسبعة حالة الذي نشر حوله بلاغ لوكيل الملك أذيع على نطاق واسع وقرئ على شاشة التلفزة دون حتى طلب رأيي وتعليقي على الأمر. هذا تحرش دولة بكل مؤسساتها الإعلامية والأمنية والقضائية بمواطن معزول كل ذنبه أنه دافع بقوة عن معتقلي الريف السياسيين وعن الصحفيين المعتقلين ظلما وعدوانا وأنه يقول رأيه ولا يبالي بالنتائج. وعاشت الحرية”.

وبحسب ماأفاد به في بلاغه، فإن سبب هذه التهم حسب تعبيره هو “ذكره لمديرية مراقبة التراب الوطني الديستي كفاعل سياسي في حوارين أخيرين، بعض أصدقائه نبهوه أن هذا خطأ وأنه كان علي أن أوجه النقد إلى رجالات الدولة الأقوياء الذين يقدمون التعليمات، وليس لمن يطبقها”.

وتابع ” نعم ربما أخطأت التقدير ولكن أن ينتقم مني ومن عائلتي بهذه الوسائل الجهنمية الظالمة من مثل التشهير الخطير والكاذب الذي نشر بكل الصحف التابعة للنظام والمتابعات اللصيقة خلال بعض الأيام بما في ذلك بالخارج وتصويري حتى بالليل ونشر صوري بالمواقع التشهيرية المعروفة ومناداتي لإزعاجي على الهاتف وإرسال سباب وتهديدات بالواتساب وفيسبوك والتصنت على هاتفي باستمرار، وحملة شعواء للذباب الإليكتروني بالشبكات الاجتماعية بآلاف التعليقات والسباب كل أسبوع”.

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تعليق واحد

  1. كل من يبيع وطنه مقابل دولارات او خيال لابد ان يدفع الثمن الوطن والشعب ليس للبيع والفساد لااينكن ان تتلاعب بهم بالاضراب عن الطعام

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